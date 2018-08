6 promjena koje 40-te donose ženama

Četrdesete su godine u kojima sigurno počinjemo razmišljati o, primjerice, dioptrijskim naočalama jer su nam ruke postale prekratke ili preduge, a osim toga u ženskom tijelu počinju se događati prilično velike promjene.

Menopauza se približava, a, osim tijela, mijenja se i um, što nije ništa neobično ili čudno, ali se su 'simptomi' starenja svejedno obavijeni stigmom. Vrijeme je da saznamo što se događa s našim tijelima i koji su prvi 'znakovi' starosti s kojima ćemo se suočiti.

Dlake na licu - što su žene starije, to su razine estrogena niže, a količina testosterona raste. Upravo to može voditi pojavi izraženije dlakavosti na licu, bradi i prstima. Žene se najviše žale na to što dlačice ne primjećuju kod kuće, već na jakom svjetlu. Uz mnoge metode uklanjanja poput izbjeljivanja, čupanja i uklanjanja laserom, dlačice zaista ne bi trebale predstavljati stres.

Ispadanje kose - količina i punoća kose varira ovisno o periodu života pa tako najljepšu, podatnu i bujnu kosu većina žena ima u trudnoći. Kada se beba rodi, folikule najčešće počnu otpadati intenzivnije zbog hormonalnih promjena. Hormoni su zaslužni i za otpadanje kose nakon 40-e godine. Međutim, danas zbog toga ne treba očajavati uz niz proizvoda za puniju kosu koje možemo naći na policama marketa.

Kontrola nad mjehurom - trudnoća, porod i menopauza pridonose popuštanju mjehura i težoj kontroli nad njim. Konstantan osjećaj da morate na WC postaje sve češći, a čak se 40 posto žena događa da im mokraća 'pobjegne', ako se zakašlju, kihnu ili jako smiju.

'Magla' u glavi - prvo što mnoge žene primijete je fenomen 'brain fog' odnosno maglovitost u glavi. Ako vam se čini da ste posebno zaboravljivi ovih dana, nemojte odmah misliti da patite od demencije. U pitanju je pojava koja postaje sve intenzivnija kako se menopauza približava. Stresan način života može pridonijeti pogoršanju magle u glavi, a stručnjaci savjetuju da poradite na opuštanju.

Nestaje želja za seksom - nakon 40-e godine, mnoge žene primjećuju da je seksualni odnos za njih postao bolann i neugodan. Dolazi do vaginalne suhoće zbog smanjene razine estrogena. Osim toga, želja za seksom jednostavno pada- što zbog promjena na tijelu, što zbog stresa. Stručnjaci savjetuju da postanete maštovitiji u spavaćoj sobi, a suhoću možete riješiti korištenjem lubrikanta.

Sijede - sijeda kosa sastavni je dio starenja, ali ne pojavljuje se samo na glavi. Posjediti doslovno mogu i obrve, ali najneugodniji je slučaj pojava sijedih na intimnom području. Za mnoge je žene to neugodno jer visoki postotak njih traži partnera i nakon 50. rođendana- točnije njih 50 posto.