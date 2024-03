6 luksuznih smještaja za raskošan doživljaj boravka u planinama

Prema istraživanju Booking.com-a, jedna četvrtina (26%)* globalnih putnika vjerojatno će tijekom odmora boraviti u luksuznijem smještaju, a polovica (52%)* globalnih putnika željelo bi boraviti u planinskim područjima. Zato Booking.com predstavlja šest luksuznih smještaja u planinama. Idealni su za putnike koji žele jedinstven doživljaj u kojemu je maksimalna udobnost spojena s prekrasnim pogledima na planine i izuzetnom posvećenošću detaljima. Od čudesnih snježnih prostranstava do mirnih utočišta daleko od gužve i vreve gradskog života, ovi smještaji podižu odmor u planinama na uistinu višu razinu.



The Chedi Andermatt, Andermatt, Švicarska

Smješten u mirnom dijelu Andermatta, usred prekrasne prirode švicarskih Alpa, The Chedi Andermatt predivan je hotel u kojemu je švicarsko gostoprimstvo spojeno s azijskom elegancijom. Smještajni objekt okružen je nevjerojatnim pogledima na planine te sadrži prostor za wellness i spa površine 2400 m2, otvoren za opuštajuće posjete čak i onima koji nisu gosti hotela. Dnevne propusnice za ovaj smještajni objekt uključuju pristup spa centru te popodnevnu zakusku ili ručak. To je idealno za polovicu (51%) putnika** koji bi 2024. godine radije platili dnevne propusnice za korištenje sadržaja hotela s pet zvjezdica nego u njemu uistinu boravili. Svim ljubiteljima skijanja ovaj smještajni objekt s oznakom 'Travel Sustainable' nudi jednostavan pristup do približno 180 km skijaških staza. Da bi gosti još više uživali u skijanju, objekt ima besplatno spremište za skije, a skijaška se oprema može unajmiti i na licu mjesta. Prekrasan grad Luzern udaljen je sat vremena vožnje i u njemu putnici mogu uživati u raznim aktivnostima kao što su obilazak grada i vožnja žičarom.

The Grand Dragon Ladakh, Leh, Indija

Ovaj ekološki osviješten hotel smješten je u drevnom gradu Leh, najvećem gradu regije Ladakh, i gleda na čuvenu Hladnu pustinju, prekrasan krajolik s dubokim dolinama i snijegom prekrivenim planinskim vrhovima. Budući da tri od pet (60%)** putnika želi vidjeti održivost na djelu, u ovom smještajnom objektu koji se opskrbljuje solarnom energijom izvedena su važna konstrukcijska poboljšanja s ciljem zaštite okoliša, uključujući uvođenje tehnika za smanjenje potrošnje pitke vode. Ovaj luksuzni smještajni objekt može se pohvaliti raskošnim interijerima s drvenim detaljima koje je ručno oslikao jedan od prvih modernih umjetnika Ladakha. Iz hotelskog restorana, koji je ukrašen tradicionalnim šarenim drvenim namještajem, pruža se neometan pogled na planinski lanac Stok Kangri.

The Grand Dragon Ladakh nalazi se u odredištu s kulturnim i povijesnim značajem, koje se može istražiti kroz bogate okuse lokalne kuhinje, tradiciju i povijesne znamenitosti, uključujući mnoge drevne samostane. Gosti moraju probati momos, tradicionalne okruglice porijeklom s Tibeta, koje su najpopularnije jelo u Ladakhu. Budistički samostan Likir udaljen je samo 52 km od Leha na vrhu brežuljka uz rijeku Ind, koja izvire nedaleko od jezera Mansarovar u Tibetu u Kini, a kroz Ladakh utječe u Indiju.



Sparkling Hill Resort and Spa - Adults-Only Resort, Vernon, Kanada

Sparkling Hill Resort and Spa odlično se uklapa u prirodnu okolinu zahvaljujući jedinstvenoj arhitekturi s kristalima koji u hotelu svjetlucaju na svakom koraku. Stakleni zid ovog sjajnog objekta čak i izgleda kao kristal. Taj je koncept osmislio glavni dizajner branda poznatog po asortimanu precizno rezanog kristalnog stakla. Ovaj luksuzni smještajni objekt s pogledom na prekrasno jezero Okanagan u Vernonu i planinski lanac Monashee gostima pruža istinsko iskustvo pomlađivanja s više od 100 različitih tretmana u svojem spa centru. Neki od njih su posebna hladna komora za koju kažu da poboljšava cirkulaciju i energiju, tuševi u obliku školjki i razni osvježavajući mirisi.

Budući da se tri četvrtine globalnih putnika (75%) slaže da ih blizina vode odmah opušta i da ih je više od trećine (36%) zainteresirano za odmor uz vodu u 2024. godini**, gosti ne bi smjeli propustiti priliku da isprobaju tretman u igluu hotela. Tijekom ovog jedinstvenog tretmana u zatvorenom prostoru gosti se mogu opustiti u osvježavajućem okruženju koje stvaraju zvukovi pucketanja leda dok ih hlade rashlađene srebrne pločice.

Vernon je odlično mjesto za aktivnosti na otvorenom s visokim ocjenama Booking.com-ovih putnika za mogućnosti opuštanja, krajolik i prijateljski raspoloženo stanovništvo. Živopisan grad Kelowna udaljen je samo 45 minuta vožnje i u njemu se nalaze brojne vinarije i voćnjaci. Putnici koji žele istražiti grad na zabavniji način mogu rezervirati svoje mjesto u lovu na blago.



Miramonti Boutique Hotel, Avelengo, Italija

Miramonti Boutique Hotel nalazi se na nadmorskoj visini od 1230 metara u svjetski poznatim Dolomitima. Odličan je izbor za odmor ako želite luksuzno mjesto za punjenje baterija i uživanje u ljekovitoj snazi prirode. Ovaj elegantni boutique hotel pruža osjećaj ekskluzivnosti i privatnosti te ima bazen s onsen kupkom, šumsku saunu na visini od 20 metara iznad tla i infinity bazen s ljekovitom slanom vodom i pogledom na Merano. Merano i njegove termalne kupelji, zeleni bulevari i srednjovjekovni dvorci na obroncima brda smjestili su se u jednoj od dolina okrepljujućih talijanskih Dolomita.

Ovaj smještajni objekt s oznakom 'Travel Sustainable' udaljen je kratkom vožnjom od gradova Merana i Bolzana, kamo putnici mogu poći u jedan od mnogih vođenih obilazaka i dodatno istražiti Dolomite, planinski lanac pod UNESCO-ovom zaštitom. Bolzano se nalazi među zadivljujućim snijegom prekrivenim planinama talijanskih Dolomita i glavni je grad najsjevernije talijanske regije Južnog Tirola. Putnici mogu posjetiti jedan od mnogih srednjovjekovnih dvoraca i gotičku katedralu („duomo") s impozantnim tornjevima koji su u kontrastu s pastelno obojenim gradskim kućama.

Zaborin, Niseko, Japan

U niskom gorju Hokkaida smješten je ovaj prekrasan ryokan u kojem se spajaju suvremeni japanski luksuz i jedinstveno mirno okruženje. Objekt nudi savršen boravak za opuštanje i razmišljanje. Zen estetika i zadivljujući pogledi na planine koji se pružaju iz hotela pomoći će gostima da razbistre um i ostvare bližu povezanost s prirodom. Vile imaju pogled na privatnu šumu, a spoj su japanskog i zapadnjačkog stila, što znači da pružaju udobnost modernih sadržaja istodobno čuvajući tradiciju. Putnici mogu uživati u jedinstvenom kulinarskom iskustvu koje je u skladu s prirodom jer se upotrebljavaju sezonski sastojci, a nadahnuto je tradicionalnom japanskom večerom u više sljedova koja se naziva „kaiseki".

Booking.com-ovi putnici hvale Niseko zbog zimskih sportova, krajolika, termalnih izvora i planina. Ovo odredište omogućit će vam jedinstvene i dragocjene doživljaje zahvaljujući spoju skijanja i snowboardinga na svjetskoj razini s prekrasnim krajolicima i japanskim onsenima.

Poznat po godišnjem festivalu Sapporo Snow Festival s golemim skulpturama od leda koji se odvija u prvom tjednu veljače, Sapporo, glavni grad brdovitog sjevernog japanskog otoka Hokkaido, udaljen je dva sata vožnje od smještajnog objekta. Gosti mogu isplanirati jednodnevni izlet u grad i otkriti njegove najčuvenije znamenitosti.



Chalet Azobe Morzine - by EMERALD STAY, Montriond, Francuska

Smještena u francuskim Alpama, ova luksuzna planinska kuća s oznakom 'Travel Sustainable' nudi četiri elegantne spavaće sobe na savršenom mjestu za ljubitelje prirode i zimskih sportova. Ova prostrana planinska kuća luksuzna je i elegantna, a odlikuje se drvenim detaljima, mekanim teksturama, ugodnim kaminom i pažljivo odabranim detaljima. Nakon dana provedenog na skijanju gosti se mogu opustiti u vanjskoj hidromasažnoj kadi i uživati u prekrasnom planinskom krajoliku.

Montriond se nalazi sjeverno od skijališta Morzine i Avoriaz u području skijališta Portes du Soleil, a Booking.com-ovi putnici preporučuju ga zbog planina, prirode, spokoja i skijaških spustova.

Grad Ženeva udaljen je samo sat vremena vožnje. Putnici mogu istražiti drugi najnapučeniji grad u Švicarskoj i otkriti neke od najpoznatijih znamenitosti grada. Šetnja kroz stari dio grada, selfie kod fontane Jet d'Eau ili posjet europskom sjedištu Ujedinjenih naroda neke su od najbitnijih stvari koje se moraju učiniti u Ženevi.