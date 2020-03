5 znakova da se vaš imunitet bori s nečim

Stres, manjak sna i bolesti slabe imunitet. Glavni pokazatelj stanja imunosnog sustava je koliko često ste bolesni i koliko vam treba da ozdravite. Ako ulovite baš svaki virus ili bakteriju i trebaju vam vječnost da se oporavite, provjerite u kakvom je stanju vaša privatna vojska.

1. Konstantni umor

Ako ste stalno umorni, a zato ne postoji očiti razlog poput nesaice, stresa na poslu, gripe, prehlade ili nekog drugog virusa, umor bi mogao biti znak da se imunitet bori s nečim.

2. Ruke koje poblijede na hladnoći

Problemi sa cirkulacijom znak su disfunckionalnosti imunosnog sustava. Ako ruke prebrzo poblijede kada su izložene hladnoći, to znači da u njih ne dolazi dovoljno krvi. I nije samo do ruku. Hladan nos, uši ili prsti šalju nam istu poruku i mogu upućivati na lupus i poremećaj u radu štitnjače.

3. Crvena koža koja svrbi

Koža je prva linija obrane organizma - ona ga štiti od prodora bakterija i virusa. Ako vam se osipi pojavljju češće, no prije, ako dolazi do alergijskih reakcija ili pojave dermatitisa - sve to može bit signal da je imunitet preopterećen.

4. Nove alergije, ali i slabije alergijska reakcija na stare

Ako je imunitet preopterećen ili oslabljen može doći do pojave novih alergija, noiisto tako do slabije rekacije alergija koje osoba već ima.

"Kako slabi imunitet, tako slabi i alergijska reakcija. Ako ovog proljeća budete manje kihali i šmrcali, to ne znači nužno da ste manje alergični. Može značiti i da vam imunitet nije u najboljem stanju", objašnjava imunolog dr. Anthony Weido.

5. Učestale prehlade i infekcije

AKo prehlada ne prolazi ili ako vam se ponavljavaginalna infekcija ili upala oka, bilo bi dobro provjeriti u kakvom je stanju imunitet i postoji li neka autoimuna bolest.