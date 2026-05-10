5 znakova da pretjerujete s dodacima prehrani

U želji za boljim imunitetom, blistavijom kosom ili više energije, police u našim kuhinjama često podsjećaju na male ljekarne. Iako su dodaci prehrani korisni u rješavanju specifičnih nedostataka, vlada opasna zabluda da „više znači i bolje". Vitamini i minerali u izoliranim, visokim dozama mogu opteretiti organizam i izazvati ozbiljne nuspojave. Ako svakodnevno konzumirate šaku suplemenata, obratite pažnju na ovih pet alarmantnih simptoma.

1. Uporni probavni problemi

Prvi sustav koji strada kod prekomjernog unosa vitamina i minerala je probavni trakt. Pretjerivanje s vitaminom C ili magnezijem često uzrokuje dijareju i grčeve u trbuhu. S druge strane, previše željeza može dovesti do teškog zatvora i mučnine. Ako osjećate stalnu nelagodu u želucu koja ne prolazi promjenom prehrane, krivac bi mogao biti upravo vaš „koktel" dodataka.

2. Metalni okus u ustima i neobičan zadah

Osjećate li metalni okus čak i kada ne jedete? To je čest simptom prekomjerne razine cinka ili selena u organizmu. Iako su ovi minerali ključni za imunitet, njihove visoke doze mogu postati toksične. Previše selena također može uzrokovati specifičan miris daha koji podsjeća na češnjak, čak i ako ga niste konzumirali, te lomljive nokte i kosu.

3. Neuobičajen umor i iritabilnost

Zvuči ironično, ali dodaci koji bi trebali podići energiju mogu učiniti upravo suprotno. Previsoke doze vitamina A, na primjer, mogu izazvati kronični umor, vrtoglavicu i glavobolje. Također, prekomjeran unos vitamina B6 (koji se često nalazi u kompleksima za živčani sustav) može paradoksalno dovesti do neuroloških problema, poput trnaca u rukama i nogama ili pretjerane razdražljivosti.

4. Problemi s kožom i iznenadno opadanje kose

Ako ste primijetili osip koji ne možete objasniti ili vam kosa odjednom opada više nego inače, provjerite unos biotina i vitamina A. Iako se reklamiraju kao saveznici ljepote, u suvišku djeluju toksično na folikul dlake i mogu izazvati ljuštenje kože. Tijelo pokušava izbaciti višak tvari, a koža, kao naš najveći organ, često prva reagira upalom.

5. Učestalo mokrenje i bol u donjem dijelu leđa

Vitamini topljivi u vodi (poput B i C) izbacuju se putem bubrega. Ako ih uzimate u ogromnim količinama, tjerate bubrege na „prekovremeni rad". Dugotrajno forsiranje bubrega može dovesti do stvaranja bubrežnih kamenaca, što se manifestira oštrom boli u leđima i promjenom boje ili mirisa urina.

Prije nego što posegnete za novom bočicom, posavjetujte se s liječnikom i obavite krvne pretrage. Balans je ključ zdravlja, a prava snaga dolazi iz umjerenosti.