5 znakova da imate šesto čulo

Šesto čulo obično spada u razgovore o stvarima s one strane ogledala, no to baš i nije uredu - svi mi ga imamo, no rijetki ga uspiju prepoznati i slušati što im govori.

Ponekad nam taj osjećaj govori da nešto nije u redu sa situacijom u kojoj se nalazimo ili da se nalazimo u blizini osobe kojoj ne možemo vjerovati.

Ovdje donosimo pet stvari koje bi mogle ukazivati na šesto čulo:.

Dobivate "negativnu vibru" od ljudi - ovo je znak da možete osjetiti nečiju energiju. Ipak, koliko god vam se činilo da je osjećaj negativan, dajte šansu drugome, nije nemoguće da vas 'osjećaj' vara.

Mislite na nekoga prije nego što vam pošalje poruku - činjenica da na nekoga mislite ili se te osobe sjetite prije nego što vam ta osoba pošalje poruku je tip vidovitosti - označava činjenicu da događaje vidite ili percipirate prije nego što se dogode.

Sanjate nekoga i potom saznate da je ta osoba htjela pričati s vama - činjenica da sanjate nekoga koga niste dugo vidjeli, a ta osoba vam se potom javi, prestavlja telepatsku sposobnost. Također možda možete osjetiti ako vam je netko blizak u opasnosti ili prolazi kroz teško razdoblje.

U glavi vidite nasumične slike - recimo da naručujete jutarnju kavu u omiljenom kafiću i u trenutku kada vam konobar dodaje kavu, u svojoj glavi možete vidjeti sliku djeteta koje ima ispad. Dok odlazite iz kafića s kavom u ruci možete čuti konobara kako priča da mu je dijete jutros imalo ispad gnjeva. Događa se.

Uvijek gledate na sat u isto vrijeme - u numerologiji svaki broj ima značenje, tako ako se zateknete da svaki put gledate sat u isto vrijeme, pokušajte saznati što ta brojka znači u numerologiji.