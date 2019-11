5 zlatnih pravila uspjeha

Uspješni ljudi imaju nešto zajedničko - odlučni su. Svjesni su toga da se njihovi snovi neće ostvariti sami od sebe i da je kvaliteta njihova života uvjetovana navikama.

Što su bolje navike, to je bolji život. Svi oni koji su postigli uspjeh, bilo privatno, bilo poslovno primjenjuju upravo ova pravila u svojoj svakodnevici:

Malim, ali fokusiranim koracima do cilja - veliki ciljevi mogu izgledati nedostižni i odmah u startu nas obeshrabriti. Zato se i zovu snovi, jer ih je teško zamisliti u javi. No, postavljanjem ciljeva koje možemo savladati, koji nam izgledaju realni, radimo prvi pravi korak ka ostvarivanju snova. Slikovito to je kao kada se gruda snijega koja se krene kotrljati niz padinu pretvori u lavinu. Jedna reakcija povlači drugu, stvaraju se poznanstva, rađaju nove ideje, snovi postaju java.

Napravite odmah (ako se može napraviti u minuti) - što se da riješiti u minuti, riješi odmah - ovo je jedan od najboljih savjeta o produktivnosti. Ako vam na uredski stol donesu zadatak za koji treba trenutak vremena, ne ostavljate ga sa strane, nego odmah prionite. Na ovaj način kroz dan ćete obaviti puno više posla, a da toga niste ni svjesni. S druge strane, pojačat ćete dinamiku rada i osjećat ćete da ste učinkoviti. Također, rješavanjem malih stvari jačat ćete se psihički za ostvarivanje većih ciljeva.

Naučite reći "ne" - kako biste osigurali vrijeme i energiju za ono što vam je bitno. Svaki put kada vas netko nešto zatraži, promislite o tome čega se sve morate odreći odgovorite li mu potvrdno - vremena, fokusa na ono što vam je bitno. Naravno da to ne znači da ćete prestati biti tu za druge. To samo znači da ćete početi više cijeniti sebe i svoje vrijeme.

Pronađite vrijeme za sebe - u svakom danu čovjek bi trebao imati vrijeme koje će posvetiti isključivo sebi. Biti sam sa sobom i svojim mislima, pola sata - sat vremena. Sami izaberite želite li se u tom vremenu baviti nekom fizičkom aktivnošću, čitati knjigu, prati suđe ili jednostavno gledati kroz prozor. Dobrobiti su višestruke.

Stvarajte nova poznanstva - kada god imate priliku razgovarajte s nekim tko nije iz vašeg ureda, s kim ne prirodno ne biste razgovarali. Započnite konverzaciju u dizalu, kantini ili na društvenim mrežama. Proširujte svoje horizonte. Svaki je čovjek svemir za sebe i upoznavanjem drugih obogaćujemo svoj svijet i nadahnjujemo se za nove ideje.