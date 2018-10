5 zdravih namirnica koje to - nisu

Zdrava prehrana postala je gotovo pa obaveza, a sve više ljudi počinje obraćati pažnju na to što stavljaju u svoje tanjure. Ipak, u ovo užurbano doba nije rijetkost da se skuha nešto "na brzaka" i to od "zdravih" namirnica koje ste kupili u trgovini... no jeste li stvarno?

Kao što smo do sada dobro naučili, proizvođači hrane trude se na sve moguće načine što netransparentnije napisati sastojke, pa da demistificiramo neke od namirnica koje obično svrstavamo u kategoriju zdravih...

Energetske pločice - sigurno pomažu ako vam nedostaje energije, ali i viška kalorija - posebno ako odaberete one s dodatkom čokolade, sirupa ili šećera. Najsigurnije energetske pločice možete napraviti u vlastitoj kuhinji i tako kontrolirati sastojke

Gotove salate - nisu sve salate jednake, a one koje su već gotove za jelo često sadrže nepotrebne kalorije i nezdrave masnoće zahvaljujući dodacima poput majoneze, ulja i ostalih sastojaka.

Smoothie - baza smoothieja su voće i mlijeko i oni mogu samo goditi zdravlju. Duple porcije, dodaci poput sirupa ili sladoleda ovom napitku dodaju dosta kalorija.

Smrznuti jogurt - čini se kao zdraviji odabir od sladoleda, ali ako imamo na umu da su porcije velike i obično sadrže dodatke poput čokoladica ili karamele, jasno vam je da ova poslastica i nije toliko zdrava.

Umaci za tjesteninu - istina, rajčica je puna antioksidansa koji čuvaju zdravlje organizma tako da se bore protiv utjecaja slobodnih radikala koji utječu na pojavu raznih bolesti - od pretilosti do malignih oboljenja. Ipak, kada se rajčica konzervira dodaju se šećeri, konzervansi i pojačivači okusa stoga ona više ne mora biti toliko zdrava.