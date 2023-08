5 suptilnih simptoma Alzheimerove bolesti

Alzheimerova bolest je poremećaj mozga koji se s vremenom pogoršava i općenito uzrokuje pad pamćenja, učenja, razmišljanja i organizacije. Ovo stanje najčešće pogađa osobe starije od 65 godina i najčešći je uzrok demencije, čineći procijenjenih 60 do 80% slučajeva demencije.

Ovo su suptilni simptomi Alzheimerove bolesti o kojima se obično ne govori, kaže Gill i nekoliko kolega stručnjaka za mozak, prenosi Healthy.

Loša prosudba - neurologinja Anjali Patel kaže da normalne promjene u prosudbi vezane uz dob mogu izgledati kao da jednom promašite plaćanje ili da pogriješite s vremena na vrijeme. Međutim, za one s Alzheimerom može biti malo ozbiljnije. "Primjer bi bio pojedinac koji daje osobne podatke strancima ili ne može upravljati svojim budžetom", kaže Patel. Gill dodaje da bi loša prosudba potencijalno mogla utjecati na osobnu sigurnost i higijenu, ovisno o pojedincu.

Loše izvršno funkcioniranje - vještine koje se obično povezuju s izvršnim funkcioniranjem Alzheimerova bolest može ugroziti. To općenito uključuje praćenje uputa, zadržavanje usredotočenosti i pridržavanje plana. "Izvršna funkcija je najkompliciraniji zadatak ljudskog uma, budući da je to poput trodimenzionalne šahovske igra koja zahtijeva integraciju rizika, koristi, utjecaja na druge i vremena", tvrdi Tesi. To je općenito prvi zadatak koji zakaže u mozgu nekoga s Alzheimerovom bolešću.

Povlačenje iz društvenih aktivnosti - društveno povlačenje je simptom koji se često povezuje s anksioznošću i depresijom, ali također može ukazivati ​​na Alzheimerovu bolest. "Socijalno povlačenje, koje karakterizira smanjeni interes za društvene aktivnosti i smanjena angažiranost u prijašnjim hobijima, može biti rani pokazatelj Alzheimerove bolesti, služeći kao ključan znak za ranu dijagnozu i intervenciju", kaže Gill.

Promjene u spavanju - mnogi ljudi pate od nesanice i drugih poremećaja spavanja, ali također može biti pokazatelj Alzheimerove bolesti. "Promjene u obrascima spavanja prilično su česte kod osoba s Alzheimerovom bolešću", kaže Gill. "Ove promjene mogu uključivati ​​poteškoće s uspavljivanjem, česta buđenja tijekom noći i dnevnu pospanost. To ne samo da utječe na kvalitetu života oboljelih, već predstavlja i izazov za članove obitelji, partnere i skrbnike." Ako je to problem, savjetujte se sa svojim ovlaštenim zdravstvenim djelatnikom ili liječnikom za spavanje kako biste došli do temeljnog uzroka problema sa spavanjem bez obzira radi li se o Alzheimerovoj bolesti, apneji za vrijeme spavanja ili nečem drugom.

Zbunjenost oko riječi - ne govorimo o nemogućnosti rješavanja križaljke u nedjeljnim novinama - već o poteškoćama s riječima koje se koriste u svakodnevnim razgovorima. S vremena na vrijeme poneka riječ će nam svima pobjeći... međutim, onima s Alzheimerovom bolešću to će se često dogoditi s uobičajenim riječima. "Na primjer: 'Idem _____ psa.' Zaboravljanje riječi 'prošetati' bilo bi iznenađenje u normalnim okolnostim", kaže imunolog RJ Tesi.

Ako primjetite neke od simptoma, odmah se javite svom obiteljskom liječniku.