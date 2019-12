5 stvari koje o svojoj vezi ne govorite nikome

Razgovor o intimnom životu i onome što se događa pod plahtama nije rijetkost među prijateljima. Ipak, ako vaš partner ima neke stvari koje želi zadržati za sebe, bilo bi u redu da poštujete njegovu privatnost.

Možda voli nositi žensku odjeću ili ima neke druge neobične seksualne fetiše. Ako ste ih vi prihvatili, to ne znači da o njima morate informirati svoje prijatelje.

Mentalno zdravlje - neovisno o kojem je problemu riječ, pitanje mentalnog zdravlja uvijek je škakljivo. Prije nego probleme svog partnera podijelite s nekim od prijatelja, pitajte ga je li mu to u redu jer bi se u suprotnom mogli naći u neugodnoj situaciji kada ga krenu ispitivati.

Nevjera - možda će vam biti lakše ako njegovu nevjeru podijelite s ostatkom svijeta, ali bilo bi dobro da ipak odlučite to podijeliti samo s najbližom osobom. Osim toga, razmislite želite li nakon svega napustiti partnera ili pokušati popraviti vaš odnos, a tek onda odlučite hoćete li problem podijeliti i s prijateljima.

Obiteljske drame - možda ćete najboljoj prijateljici ispričati svađu koja se dogodila između vašeg partnera i njegovog brata tijekom obiteljskog ručka. No, sve one ozbiljnije obiteljske tajne i drame o kojima vam je partner pričao trebali biste zadržati za sebe. Uostalom, to nisu vaše tajne nego njihove. Nemate ih pravo širiti dalje.

Plaća - većina se slaže da bi prihodi trebali biti privatna stvar pojedinca. Također, dijeljenje previše takvih informacija bi vam se moglo obiti o glavu.

Svađe - u većini slučajeva, bilo bi dobro ne otkrivati baš sve detalje o vašim svađama. Jasno je da će većina vaših prijatelja stati na vašu stranu, ali nemojte se začuditi ako odjednom počnu gledati vašeg partnera na potpuno drugačiji način.