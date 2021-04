5 Seconds of Summer 6. svibnja 2022. u Areni Stožice

Australski bend 5 Seconds of Summer (5SOS) vraća se u koncertne dvorane na proljeće 2022. godine turnejom No Shame 2022.

U sklopu turneje grupa će odsvirati nekoliko koncerata u Europi, a na veselje mnogih obožavatelja iz regija bend nam dolazi u susjedstvo, u Sloveniju, 6. svibnja 2022. u Arenu Stožice!

Obzirom na pandemiju koja je snažno utjecala na glazbenu industriju, Hrvatsku, ali i Sloveniju, uz činjenicu da je ovo jedan od rijetkih, ako ne i prvi veliki koncert najavljen u toj zemlji, sama najava vraća nadu da će 2022. godina donijeti svjetska imena nama i našem susjedstvu, a da će epidemiološka situacija do tada već biti daleko pod kontrolom.

Optimizam očito gaji i mnogobrojna publika te slušatelji 5SOS, budući da je prodaja za koncert u Ljubljani krenula 1. travnja a već u prvom satu prodano je više od 600 ulaznica!

U svega nekoliko dana brojka prodanih ulaznica došla je do impresivnih 1500 komada, za koncert do kojeg je više od godinu dana!

5 Seconds of Summer bend je koji će u ovoj godini proslaviti 10 godina postojanja, a u svjetsku orbitu bacila ih je pjesma She Looks So Perfect nakon čega su uslijedile impresivne brojke: više od 10 milijuna prodanih primjeraka albuma i više od 2 milijuna prodanih ulaznica za koncerte diljem svijeta, dok broj pregleda i slušanja njihovih pjesama premašuje 7 milijardi, što ih čini jednim od najuspješnijih australskih glazbenika u povijesti.



Bend čine Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood i Ashton Irvin a zanimljivo je da su čak prva tri njihove studijska albuma bila na vrhu Billboardove top ljestvice. Bend je dobitnik brojnih nagrada i prestižnih priznanja poput Američke glazbene nagrade, People's Choice Awards, dvije glazbene nagrade iHeartRadio, osam MTV Europskih glazbenih nagrada, dvije APRA, MTV Video Music Award i pet ARIA nagrada.



5 Seconds of Summer će se domaćoj publici premijerno predstaviti u Ljubljani, u dvorani Stožice u petak, 6. svibnja 2022. godine dok nam veliki uspjesi na prošlim turnejama 5SOS3 i Meet You There, glazbena suradnja s The Chainsmokers, i sve gore navedeno govori da koncertu energičnih pop rockera svakako treba pristupiti sa zanimanjem.