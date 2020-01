5 savjeta za sretnu vezu

Psihoterapeutkinja Stacy Kaiser za Live Happy objasnila je koje su svakodnevne stvari važne za sretnu vezu. Da bi odnos dugo trajao i bio sretan s malo sukoba ključne su ove stvari:

Birajte svoje bitke - snažni i sretni parovi znaju kada se problem treba rješiti, a kada ga možete staviti na stranu. Ako nešto možete pustiti, nastavite i dalje uživajte s partnerom - pustite to! Ako ne možete ići dalje, brinete o nečemu, iznesite to. Kad to iznesete, pobrinite se da mirno, privatno i u dobrom trenutku razgovarate o tome. Nikada ne donosite probleme u krevet i nikada ih ne rješavajte pred djecom, obitelji ili prijateljima

Lijepe geste - koncept "djela govore više od riječi" važan je za odnos. Nije dovoljno jednostavno samo osjećati da nekoga volite, također morate pokazati da volite tu osobu. Koristite ljubazne riječi, fizičke dodire i ljubavne poruke. Budite sigurni da svom partneru pokazujete da ga volite.

Odanost - osjećamo se sretno kad znamo da nam netko čuva leđa. Odnosi imaju najveći uspjeh kada se svaki partner u svakom trenutku fokusira na pružanje podrške. To također znači da ako je vaš partner učinio nešto za što smatrate da nije u redu ili ne odobravate, da ćete o tom pitanju razgovarati privatno, nikada pred drugima.

Poštovanje - svaka uspješna veza izgrađena je na poštovanju. Poštovanje znači brigu o željama i potrebama partnera i uvijek ih trebate uzimati u obzir prije nego što govorite ili djelujete. Očekuje se da će vaš partner slijediti iste smjernice. Poštovanje znači udobnost, dobrobit i sreću osobe koja je na istoj razini kao i vi.

Prioritet - ako želite izgraditi jači pozitivni odnos, recite partneru da vam je prioritet. Posvetite vrijeme i energiju razgovoru, potrebama i željama. Budite sigurni da vas dvoje imate "kvalitetno vrijeme" za povezivanje i uživanje. Iako su djeca, posao i druge obveze također prioriteti, pronađite ravnotežu tako da svoju vezu ne zapostavite.