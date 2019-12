Zašto je loše bojati kosu?

Bojanje kose gotovo da je postalo pravilo u današnje doba društvenih mreža kada se svaka nesavršenost vidi i komentira, no drage naše - to je jako loše za zdravlje.

Naime, trajne boje za kosu i kemikalije koje se koriste prilikom ravnanja kose povećavaju rizik od dobivanja raka dojke, s time da je taj rizik više od šest puta veći za žene crne boje kože.

Tijekom studije praćeno je 46.709 žena i ustanovljeno je da one koje su unutar jednogodišnjeg razdoblja prije uključivanja u istraživanje bojile kosu imaju 9% veću vjerojatnost da će dobiti rak dojke u usporedbi sa ženama koje se u tom periodu nisu farbale.

Uočeno je kako žene crne boje kože u manjem postotku boje kosu od bjelkinja, no da će, ako se farbaju, vjerojatnije dobiti rak.

Trajna boja kose bila je povezana s 45% većim rizikom od karcinoma dojke kod crnkinja i 7% većim rizikom kod bjelkinja.

Učestalost je također igrala važnu ulogu. Žene crne boje kože koje su farbale kosu svakih pet do osam tjedana imale su 60% veći rizik za razvoj karcinoma dojke.

Važno je pri tumačenju ovih rezultata napomenuti da je studija uočila povezanost, a ne uzročnost. Možda su žene promatrane u studiji već imale viši relativni rizik za razvoj raka dojke zbog nekih drugih razloga, poput obiteljske anamneze.

Naime, istraživanje je zapravo pratilo zdravstveno stanje 46.709 sudionica druge studije koja je promatrala one žene čijim je sestrama dijagnosticiran karcinom dojke.

Istraživanje naziva Hair dye and chemical straightener use and breast cancer risk in a large US population of black and white women objavljeno je u časopisu International Journal of Cancer