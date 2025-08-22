5 namirnica za jačanje mozga i bolje pamćenje

Dugoročna konzumacija nezdravih namirnica i pića može ozbiljno narušiti njegove funkcije. Srećom, prehrana koja potiče zdravlje mozga nije komplicirana, a neurolog s klinike Mayo, dr. Bing, izdvojio je pet lako dostupnih namirnica koje dokazano "povećavaju snagu mozga".

Bobičasto voće - ljubitelji jagoda, borovnica i kupina imaju razloga za slavlje. Ovo ukusno voće nije samo poslastica, već i moćan saveznik zdravlja mozga. "Bobičasto voće poput jagoda, kupina i borovnica prepuno je flavonoida, koji su neki od najsnažnijih antioksidansa i mogu pomoći u poboljšanju vašeg pamćenja", navodi dr. Bing. Uz to, ističe kako bobičasto voće ima protuupalna svojstva, može smanjiti rizik od razvoja raka te pridonosi jačanju imuniteta.

Kava i čaj - dobre vijesti za sve koji dan ne mogu zamisliti bez kave ili čaja. "Za sve ljubitelje čaja i kave, studije su pokazale da kofein poboljšava fokus i čak može pomoći u učvršćivanju novih sjećanja", objašnjava dr. Bing. Jutarnja doza kofeina doista može razbuditi mozak i dati nam energiju. Ipak, neurolog upozorava na umjerenost i savjetuje da se ne pretjeruje s količinom. "Pokušajte ne unositi kofein poslijepodne, što može utjecati na vaš san", dodaje kao ključan savjet za očuvanje kvalitetnog odmora.

Lisnato zeleno povrće - nije slučajno da su nas roditelji poticali da jedemo zeleno povrće. Namirnice poput špinata, kelja i brokule izuzetno su korisne za cjelokupno zdravlje, a posebno za mozak. Dr. Bing ističe da je lisnato zeleno povrće "prepuno hranjivih tvari" za koje je dokazano da mogu "usporiti kognitivni pad". "Zamislite ih kao gorivo za vaše moždane stanice", slikovito objašnjava. Ako vam jedenje sirovog zelenog povrća predstavlja izazov, pokušajte ga skuhati ili pirjati. Termičkom obradom smanjuje mu se volumen, što ga čini lakšim za konzumaciju, a može postati i ukusan prilog jelima.

Masna riba - iako je svaka riba dobar izvor proteina, neurolog posebno izdvaja masnu ribu poput lososa, sardina i bakalara kao izuzetno korisnu za zdravlje mozga. "Ove su ribe pune omega-3 masnih kiselina, koje su povezane s nižim razinama beta-amiloida, proteina koji stvara štetne nakupine u mozgu ljudi s Alzheimerovom bolešću", pojašnjava dr. Bing. Preporučuje konzumaciju dvije porcije tjedno, a onima koji ne vole ribu savjetuje biljne izvore omega-3 masnih kiselina, kao što su lanene sjemenke i orasi.

Orašasti plodovi - šaka orašastih plodova idealna je zdrava grickalica, a kada je riječ o zdravlju mozga, orasi se posebno ističu. "Orašasti plodovi, posebno orasi, bogati su vrstom omega-3 masnih kiselina koja se naziva alfa-linolenska kiselina (ALA), koja je povezana s poboljšanim kognitivnim performansama i boljim zdravljem srca, a oboje je ključno za održavanje vašeg mozga u vrhunskoj formi", kaže dr. Bing. Orasi su vrlo svestrani - možete ih dodati u jogurt, zobenu kašu ili ih jednostavno jesti same kao hranjiv međuobrok.

Dakle, sad znate što treba, pa se slobodno bacite na posao ;)