5 najčešćih mitova o klima uređajima

Tijekom vrućih ljetnih mjeseci klima-uređaji ponovno dolaze u središte pozornosti, igrajući sve važniju ulogu u osiguravanju udobnosti doma. Međutim, i dalje postoji mnogo zabluda o njihovoj pravilnoj, zdravoj i energetski učinkovitoj upotrebi. LG je prikupio najraširenije mitove - i razotkrio ih.

1. Mit: Nije potrebno provjetravati ako imate klimu

Mnogi pogrešno misle da klima-uređaj ne samo da hladi ili grije zrak, već i dovodi svježi zrak izvana. U stvarnosti, većina klima-uređaja nema funkciju ventilacije - oni samo kruže, hlade ili griju postojeći unutarnji zrak, dok ga istovremeno filtriraju i odvlažuju. To znači da je pravilno provjetravanje i dalje nužno, čak i kada koristite klimu. Važno je, međutim, kako se provjetrava: ljeti je najbolje zračenje rano ujutro ili kasno navečer, kada su vanjske temperature niže. Najučinkovitija metoda je tzv. „križno provjetravanje" - otvaranje prozora na suprotnim stranama prostora - koje omogućuje brzo i temeljito osvježenje zraka bez značajnog zagrijavanja prostora.

2. Mit: Što niža temperatura na klimi, to će se prostor brže ohladiti

Drugi mit je taj da će se prostor brže rashladiti ako se klima postavi na što nižu temperaturu. Ovo je jedan od najvećih mitova o klima-uređajima. Brzina hlađenja ne ovisi o ciljanom stupnju - primjerice, postavljanje na 16 °C umjesto na 24 °C neće ubrzati hlađenje, već će samo uzrokovati da uređaj dulje radi kako bi dosegao nižu temperaturu. Što doista može pomoći jest povećanje brzine ventilatora. Također, kako bi se postigla udobnost i energetska učinkovitost, preporučuje se izbjegavati velike temperaturne razlike. Zbog toga je često bolje ne isključivati klimu potpuno tijekom dana, čak i ako niste kod kuće.

3. Mit: Klima-uređaji štete zdravlju

Često se smatra da klima-uređaji uzrokuju prehlade ili respiratorne tegobe, no ti se problemi lako mogu izbjeći pravilnim korištenjem. Iako je možda primamljivo postaviti temperaturu znatno niže od vanjske, najbolje je razliku između unutarnje i vanjske temperature držati unutar 8-10 °C. Tako se tijelo ima vremena prilagoditi i smanjuje se rizik od prehlade. Također, treba izbjegavati izravan tok hladnog zraka - čak i blagi propuh može izazvati neugodu. Moderni klima-uređaji, poput onih s LG-jevom funkcijom AI Air, mogu automatski prilagoditi smjer strujanja zraka ovisno o položaju osoba u prostoriji. Funkcija Soft Air, primjerice, nakon postizanja željene temperature preusmjerava zrak u neizravan tok.

Klima-uređaji također pridonose zdravijem zraku u prostoru zahvaljujući svojim filtrima, koji ga pročišćavaju. Napredni modeli mogu ukloniti ne samo prašinu i alergene, već i određene patogene. Ipak, ako se uređaj redovito ne čisti, može postati leglo bakterija i plijesni, što potencijalno može izazvati astmu ili druge respiratorne probleme.

4. Mit: Klima-uređaji se ne trebaju čistiti

Mnogi misle da se klima-uređaji čiste sami i da im nije potrebna posebna njega - no to nije točno. Filteri u unutarnjim jedinicama moraju se redovito čistiti ili mijenjati kada je to potrebno, a izmjenjivač topline treba kemijski očistiti, prvenstveno iz zdravstvenih razloga. Ovo održavanje treba provesti barem jednom godišnje, prije početka sezone hlađenja. Ako se klima koristi i za grijanje, preporučuje se dodatni pregled ujesen.

Za stalno čist i higijenski ispravan zrak, preporučuje se odabrati model s automatskim ili frost-cleaning načinom rada, koji koristi otopljeni led za ispiranje prljavštine te time održava sustav čistim između redovitih servisiranja.

Ne treba zanemariti ni vanjsku jedinicu. Iako na prvi pogled može djelovati čisto, kroz nju prolazi velika količina zraka koji taloži prašinu i nečistoće na rešetkama izmjenjivača topline. Iako prljavština možda neće odmah ugroziti zdravlje, može značajno smanjiti učinkovitost uređaja - što znači veću potrošnju energije i veće račune za struju.

5. Mit: Klima-uređaji su štetni za kućne ljubimce

Neki se brinu da klima-uređaji mogu naštetiti kućnim ljubimcima, ali prema LG-jevim HVAC stručnjacima - vrijedi upravo suprotno, pod uvjetom da se poštuju neka osnovna pravila. Životinje poput pasa i mačaka drugačije reguliraju tjelesnu temperaturu nego ljudi, a ekstremne vrućine za njih mogu biti opasne i dovesti čak do toplotnog udara. Za razliku od ventilatora, klima-uređaji stvarno rashlađuju zrak, čime pomažu u prevenciji takvih problema.

Pravila za korištenje klime uz kućne ljubimce ista su kao i za ljude: izbjegavajte izravan tok zraka te nastojte smanjiti razliku između unutarnje i vanjske temperature. Redovito čišćenje također je ključno, jer su ljubimci, baš kao i ljudi, osjetljivi na bakterije i plijesan koja se može nakupiti u uređaju.