5 najboljih navika za zdravlje vašeg srca

Briga za vaše srce uvijek je bila važna. Ali budući da srčane bolesti i dalje drže svoje mjesto kao vodeći uzrok smrti u svijetu čini se da je potrebno učiniti više kako na društvenoj tako i na individualnoj razini.

Iako mogu postojati određeni čimbenici izvan naše kontrole, kao što su genetika, pristup zdravijoj hrani i pandemije, postoje izbori načina života koji se mogu donositi svakodnevno kako bi se smanjio rizik od srčanih bolesti. Postoje čak i prehrambene navike koje možete usvojiti i koje vam mogu spasiti srce, prenosi EatThisNotThat.

Jedite prehranu bogatu voćem i povrćem - korisno mjesto za početak vaše prehrane jest zapitati se koliko porcija voća i povrća smatrate da unosite dnevno, jer te namirnice uvelike doprinose zdravlju vašeg srca. Prehrana bogata voćem i povrćem može pomoći u smanjenju rizika od srčanih bolesti osiguravajući esencijalne hranjive tvari poput vitamina, minerala i antioksidansa.

Jedite ribu dva puta tjedno - ribe kao što su losos, tuna i sardine bogate su omega-3 masnim kiselinama, koje mogu pomoći u smanjenju rizika od srčanih bolesti tako što snižavaju trigliceride, smanjuju upalu i krvni tlak. Konzumiranje ribe dva puta tjedno može vam pomoći da ispunite preporučeni unos ovih esencijalnih masnih kiselina.

Konzumirajte svoje obroke rano - posljednja prehrambena navika koja će vam spasiti srce, a koja se može primijeniti na bilo koji obrok za večeru, bez obzira na to što je u njemu, jest da zadnji obrok u danu pojedete rano. To vam može pomoći u upravljanju svojom težinom, što će vam zauzvrat pomoći u brizi za zdravlje srca. Nedavna studija zaključila je da rano jedenje obroka pomaže u izbjegavanju debljanja. Kada jedete ranu večeru, to omogućuje tijelu da iskoristi višak glukoze umjesto da je skladišti kao mast. Također, jedenje kasnije navečer može usporiti metabolizam i povećati vašu glad, prema studiji.

Ograničite zasićene i trans masti - zasićene i trans masti mogu povisiti razinu LDL (lošeg) kolesterola i povećati rizik od srčanih bolesti. Ograničavanjem unosa zasićenih masti koje se nalaze u mesu i mliječnim proizvodima, te izbjegavanjem transmasti koje se nalaze u prerađenoj hrani, možete pomoći u snižavanju razine kolesterola i smanjiti rizik od srčanih bolesti.

Uključite cjelovite žitarice - jedenje cjelovitih žitarica umjesto rafiniranih žitarica kada možete veliki je korak u brizi za zdravlje vašeg srca. Glavna razlika između cjelovitih i rafiniranih žitarica je u tome što cjelovite žitarice još uvijek imaju sve dijelove zrna,, što znači da su vlakna i hranjive tvari još uvijek tu. Rafinirane žitarice, poput bijele tjestenine i bijelog kruha, dobivaju se uklanjanjem mekinja i klica iz žitarica, a s njima i većine vlakana i korisnih hranjivih tvari.