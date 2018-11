5 koristi soka od ananasa za zdravlje

Ananas je poznat od davnina kao odličan lijek za probavne probleme kao i razne upale, a znamo i da ima još cijeli niz pozitivnih učinaka na zdravlje.

Stoga, evo pet glavnih:

Čuva ljepotu kože - sok od ananasa sadrži vitamin C i beta karoten. Ovi antioksidanti mogu pomoći u borbi protiv oštećenja kože uzrokovanih suncem i zagađenjem, smanjiti bore i poboljšati teksturu kože. Vitamin C također pomaže kod stvaranja kolagena, koji koži daje snagu i strukturu.

Čuva oči - jedna je studija pokazala da prehrana bogata vitaminom C može smanjiti rizik od stvaranja mrene na oku za jednu trećinu. Tekućina unutar oka sadrži vitamin C, a prehrana bogata vitaminom C može pomoći u održavanju te tekućine i sprečavanju sloma koja dovodi do mrene.

Jača imunitet - u jednoj studiji provedenoj na Filipinima, istraživači su ispitivali učinke ananasa kod djece školske dobi. Oni kojima su dnevno davali konzervirani ananas razvili su manje viralnih i bakterijskih infekcija od onih koji nisu jeli konzervirani ananas. Njihovo vrijeme oporavka od tih bolesti također je skraćeno.

Jača probavu - enzim koji se nalazi u stabljici ananasa i soku ananasa pomaže razgraditi i probaviti proteine. Konzumiranje soka od ananasa i svježeg ananasa ipak neće osigurati dovoljno tog enzima d bi mogao služiti za liječenje, ali pomaže kod bolje probave.

Usporava rast stanica raka - jjedna laboratorijska studija, u kojoj se koristio svježi sok od ananasa, ustanovio je da sok od jezgre, stabljike i mesa usporava rast stanica stanica raka jajnika i debelog crijeva. Daljnje studije kod ljudi trebaju se provesti prije nego se potvrdi veza između soka od ananasa i raka. Prema Harvard School of Public Health, beta-karotenemi igrajuzaštitnu ulogu protiv raka prostate.

Preporuka liječnika - svakoga dana popijte sok od ananasa, prirodni naravno.