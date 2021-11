5 jasnih znakova da vam fali vitamina

Da ponovimo po stoti put - da bi sve tjelesne funkcije ispravno radile, potebno je paziti i na prehranu te jesti hranu bogatu raznim vitaminima.

Akne i suha koža - akne i suha koža mogu biti rezultat određenih hormonalnih promjena, a mogu ukazivati i na nakupljanje prljavštine i mikroba na koži. No, suha koža i izbijanje akni mogu ukazivati na to da vam fali vitamina A i E. Ako vam fali vitamina B12, koža vam može biti jako blijeda. Uz ove simptome obratite pažnju na još neke kako biste znali da vam fali određenih vitamina, a to su ekstremni umor, nagle promjene raspoloženja i slično.

>> Vitamin od kojeg sve kreće - B12 >>

Blijede usne - blijede usne mogu ukazivati na niz bolesti, ali najčešće su simptom anemije. Riječ je o stanju koje se javlja kada osoba ima niske razine crvenih krvnih stanica u tijelu. Niske razine željeza također uzrokuju nedostatak crvenih krvnih stanica, zbog čega se otežava prijenos kisika kroz tijelo. Zbog toga dolazi do promjene boje usana, odnosno usne mogu postati jako blijede ako imate anemiju, piše Times of India. Nadalje, nedostatak željeza u tijelu također može oslabiti i imunološki sustav.

Krvarenje desni - nedostatak vitamina C može uzrokovati niz problema u tijelu, a jedan od znakova koji sugerira da vam fali ovog vitamina jest i krvarenje desni. Drugi simptomi uključuju to da lako zadobijete modrice, bolove u mišićima i zglobovima. Preporučuje se konzumiranje agruma kao što su naranče, grejp i limun kako ne bi došlo do nedostatka vitamina C.

>> Debljina uzrokuje manjak vitamina D >>

Natečene oči - alergija može uzrokovati natečene oči, ali ako se to često događa, osobito ujutro, to bi moglo ukazivati na to da vam fali joda. Niz studija pokazalo je da postoji veza između nedostatka joda i problema sa štitnjačom, a to može rezultirati simptomima kao što su umor, debljanje i otečene oči.

>> Manjak vitamina D skraćuje život? >>

Oštećena i suha kosa - oštećena i suha kosa može ukazivati na to da vam fali vitamina B7 ili biotina. Biotin je hranjiva tvar koja održava vašu kosu zdravom i njegovanom. Niske razine biotina uzrokuju pojavu prhuti te oštećenje kose. Uz to, ako vam fali vitamina B7 i nokti i kosa vam mogu postati jako tanki i mogu lako pucati.