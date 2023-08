4 razloga zašto je HONOR 90 idealan suputnik na ljetovanju

Nijedna ljetna avantura ne bi bila potpuna bez kolekcije fotografija za pamćenje. Bilo da je riječ o jutarnjem skakanju u more, popodnevnom provodu na plaži ili zalasku sunca, HONOR 90 je stvoren za pretvaranje trenutaka u trajna sjećanja i dijeljenje ljetne vibre. Najnoviji uređaj globalnog tehnološkog brenda HONOR, koji je dostupan u prodaji kod svih mobilnih operatera - A1, Hrvatski Telekom i Telemach, te kod maloprodajnih partnera, ima značajke koje su se kod korisnika pokazale ključnima pri odabiru uređaja.

1. Snažna kamera: Glavna kamera od 200 MP, s velikim senzorom od 1/1,4 inča, omogućuje snimanje nevjerojatne količine detalja. HONOR 90 odlikuje izvanredna razlučivost, bilo da se radi o zamršenim uzorcima školjki, delikatnim krilima leptira ili očaravajućim nijansama ljetnog zalaska sunca, svaki je detalj sačuvan s preciznošću i jasnoćom. Također, veliki senzor poboljšava performanse i pri slabom osvjetljenju, a s noćnim načinom rada fotografije su i dalje jasne i svijetle, čak i pod zvijezdama.

2. Visoka rezolucija ekrana i na jakom suncu: HONOR 90 dolazi sa 6,7-inčnim zakrivljenim OLED zaslonom te podržava visoku razlučivost od 2664x1200, 100% DCI-P3 spektar boja i do 1,07 milijardi boja, donoseći živopisni sadržaj prekrasnih boja i jasnoće. Osim toga, HONOR 90 podržava vrhunsku HDR svjetlinu od 1600 nita, što omogućuje bolju čitljivost zaslona, čak i pri jakom svjetlu pa je prikaz sadržaja zadivljujuće oštar i kvalitetan, čak i na suncu. HONOR 90 može se pohvaliti najvišom frekvencijom prigušivanja širine impulsa (PWM) na tržištu od 3.840 Hz , što znatno smanjuje napor za oči korisnika kada je postavljen na nisku svjetlinu, kao i DxOMarkovim Gold certifikatom - HONOR 90 postigao je najvišu poziciju u svojoj klasi pametnih telefona. Zaslon je brz i osjetljiv s adaptivnom stopom osvježavanja do 120 Hz , koja se dinamički prilagođava prikazanom sadržaju kako bi postigla optimalnu ravnotežu između vizualne tečnosti i trajanja baterije.

3. Izdržljiva baterija: HONOR 90 je opremljen baterijom od 5000 mAh . Ovaj značajan kapacitet baterije osigurava cjelodnevnu povezanost, što ga čini pouzdanim suputnikom budući da s jednim punjenjem korisnici imaju čak do 19,5 sati kontinuiranog lokalnog video streaminga. U slučaju potrebe za brzim povećanjem snage, do izražaja dolaze superiorne mogućnosti brzog punjenja. Zahvaljujući tehnologiji HONOR SuperCharge od 66 W, moguće je napuniti pametni telefon do 45% u samo 15 minuta pomoću priloženog punjača.

4. Veliki kapacitet pohrane podataka: HONOR 90 ima izdašne mogućnosti pohrane ljetnih uspomena. Uz njegovu veliku ugrađenu pohranu, korisnici imaju dovoljno prostora za spremanje fotografija i videozapisa visoke rezolucije, zajedno s aplikacijama, glazbom i drugo.

Sve će ove značajke ljeto učiniti zaista bezbrižnim jer je HONOR 90 spreman za različite izazove. Ovaj pametni telefon idealan je za one koji vole dobru akciju, bilježiti svaki ljetni trenutak o dijeliti dobru vibru s drugima. HONOR 90 dostupan je u po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 549 eura, u ponoćno crnoj i smaragdno zelenoj boji.