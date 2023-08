Ponekad vam je potreban pogon na sva četiri kotača

Mnogo je mjesta koja volimo istraživati. Lijepa su, uzbudljiva, tajanstvena i divna. Ta mjesta zarobljavaju naša srca i umove i često ostavljaju neizbrisiv trag u našim životima.

Međutim, ta ista mjesta mogu biti opasna i usamljena i neće sve uvijek ići po pravilima. To ne znači da treba dizati uzbunu. Treba biti iskren, što je najbolja stvar koju možete učiniti kada razgovarate o svom odredištu na otvorenom.

Garmin više od 30 godina razvija proizvode za boravak na otvorenom, pomažući ljudima da se snađu u nekim od najudaljenijih mjesta na Zemlji. Uz satelitsku komunikaciju i SOS usluge sve više završavaju u džepovima ljudi. To nam je posebno drago jer dok ljudi pomiču granice, skreću s utabanih staza i čine svijet manjim, nadamo se da će se svi - bez obzira na uređaj koji koriste - uspjeti vratiti kući voljenima.

Ipak, nisu svi satelitski komunikatori stvoreni jednako. Evo nekoliko razloga zašto je inReach® satelitski komunikatori1 ključna potreba za vašu sljedeću avanturu.

1. Povjerenje

Prilikom izrade kompleta za boravak na otvorenom, nema mjesta za proizvode koji ne obavljaju svoj posao. S vremenom smanjite broj proizvoda na one za koje znate da su pouzdani i kojima možete vjerovati.

Dio Garminove misije je stvaranje vrhunskih proizvoda koji su bitan dio života naših kupaca. Zbog toga neprestano možete vidjeti Garmin inReach uređaje koji se koriste na najvišim razinama rekreacije na kopnu, u zraku i na moru. To su proizvodi kojima možete vjerovati i na koje možete računati. Ovo povjerenje pojedinci diljem svijeta stekli su satima provedenim na otvorenom.

Kao svjedok tog povjerenja, u prosincu 2022. Garmin inReach je dostigao prekretnicu pružanja pomoći u više od 10.000 SOS incidenata zahvaljujući svojoj dvosmjernoj komunikaciji i SOS funkcionalnosti.

Saznajte tko koristi inReach uređaje i zašto se događaju SOS pozivi.

2. Izrađen namjenski

U nekim slučajevima koristi imati multitool u blizini. Praktični su i dobar su izbor alata koji vam je potreban za jednostavne zadatke. Ali ponekad vam je potreban pravi alat za posao, a za one koji se odvaže na utabane staze, inReach je taj alat.

InReach uređaji imaju mnoge funkcije i mogu obavljati mnogo različitih poslova, tako da su u određenom smislu višestrani, ali inReach je alat koji je izbrušen nakon povratnih informacija od nebrojenih kupaca i više od desetljeća iskustva na terenu. Svaka funkcija je stručnjak za ono što radi.

Svi Garmin inReach uređaji imaju temeljne funkcije - dvosmjernu globalnu razmjenu SOS poruka putem

Garmin Response, praćenje, dijeljenje lokacije i mogućnost korištenja bez mobitela. Nakon ovoga počinjete uviđati kako su uređaji namjenski izrađeni za različite slučajeve upotrebe/publiku i zašto bi netko kupio određeni uređaj.

Kompletna Garmin linija ručnih satelitskih komunikatora pruža mnogo snažnih funkcija i funkcionalnosti s gotovo bilo kojeg mjesta na svijetu. Saznajte koji je uređaj pravi za vas na temelju vaših omiljenih aktivnosti.

Koji god In Reach uređaj odabrali, znajte da će to biti uređaj koji može izdržati gotovo sve što na njega bacite, jer su napravljeni da podnose ekstreme. Moraju raditi u Denaliju na isti način na koji bi to učinili u Denveru, što dokazuje ova nedavna priča o SOS spašavanju.

Jer kao i vama, njegov je dom na otvorenom.

3. Trajanje baterije

Garmin sve više resursa posvećuje dugovječnosti baterije na svojim proizvodima za vanjsku upotrebu.

Na primjer, inReach Messenger ima do 28 dana trajanja baterije u zadanom 10-minutnom načinu praćenja, a čak i dulje ako promijenite brzinu ažuriranja. Ako uspijem postići da mi telefon traje više od jednog dana, sretan sam.

Nitko se ne budi ujutro misleći da će poslijepodne imati hitan slučaj. To je problem: nikad ne znate kada će vam zatrebati inReach, stoga vam je potreban cijelo vrijeme. Zahvaljujući izdržljivoj bateriji, bit će spreman.

Statistika trajanja baterije (standardno praćenje):

4. Uvijek, dvosmjerna komunikacija

Dvosmjerna komunikacija ključna je funkcija svih proizvoda inReach, a zahvaljujući tome što uređaj koristi Iridium mrežu, ova se komunikacija proteže globalno. Postavljena na nebu kako bi pružila jače signale i brže veze, mreža Iridium2 omogućuje inReach satelitskim komunikatorima prijenos poruka, dobivanje vremenske prognoze, navigaciju i pokretanje SOS upozorenja - čak i kada ste vi i vaš uređaj daleko izvan dometa mobilne telefonije ili radio komunikacije.

Bez obzira na vrijeme, bez obzira na situaciju.

Budući da uređaji inReach nude dvosmjernu komunikaciju, u hitnim slučajevima možete biti sigurni da nećete biti sami. Međutim, nadamo se da nikada nećete morati koristiti inReach za hitne slučajeve. Samo nam je draže da pošaljete SMS u kojem klincima želite laku noć, obavijestite prijatelje o tijeku vašeg putovanja ili jednostavno razgovarate na kraju dugog dana. Uz inReachovu dvosmjernu komunikaciju u bilo kojem trenutku, možete povesti cijelu obitelj na svoje putovanje, čak i kada ste sami.

Dvosmjerna komunikacija na Garmin inReachu je tu i kada to želite i kada vam je potrebna. Za dodatnu povezanost uparite svoj inReach uređaj s kompatibilnim Garmin uređajima uključujući satove, biciklistička računala i plotere.

5. Garmin Response

Sa sjedištem u Montgomeryju u Teksasu, tim Garmin Response koji radi 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, održava globalnu bazu podataka o lokalnim osobama koje prve odgovaraju, omogućujući im da brzo dođu do najprikladnije službe spašavanja ili drugih resursa u hitnim situacijama. Putem svog računa možete spremiti kontakte za hitne slučajeve i bilješke koje bi mogle biti od pomoći za odgovor na hitne slučajeve, kao što je itinerer putovanja, medicinska stanja, alergije itd. U slučaju SOS-a, Garmin Response moći će vidjeti te informacije i kontaktirati vaše kontakte za hitne slučajeve kako bi ih obavijestio o vašoj situaciji. Možete računati da će osoblje Garmin Response iskoristiti svoje iskustvo u vašu korist - i ponuditi podršku na više jezika - ako ikada budete trebali hitnu pomoć.