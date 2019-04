3 odjevna predmeta koja trebate zaboraviti

Moda ima neke svoje uzuse koji možda izgledaju atraktivno, no jednako tako mogu naštetiti našem zdravlju pa bi bilo dobro pripaziti i ne nositi neke komade baš svaki dan.

Iako je vrijeme korzeta iza nas još uvijek smo skloni trpjeti zbog mode i ljepote, pa upravo zato donosimo popis stvari o kojima morate razmisliti:

Push-up grudnjaci - ovi grudnjaci su iznimno popularni. Međutim, čak i ako vam se čini da su s njim vaše grudi okruglije i na pravoj visini, u stvarnosti dijelovi ovog grudnjaka deformiraju grudi i čine ih ovisnima o umjetnoj potpori. Povrh toga, push-up grudnjaci blokiraju krvne žile i rade stalni pritisak na grudi.

Uske traperice ili hlače - dobar par traperica je komad koji svaka žena ima u svom ormaru. Mnoge žene i djevojke nose uvijek nose potpuno uske hlače kako bi istaknule noge i mišiće. Ali nažalost one zaustavljaju cirkulaciju u tijelu što dovodi do proširenih i celulita. Koža ne može "disati" jer je tkanina previše blizu tijela. Urasle dlačice također mogu biti jedan od problema na nogama i bikini zoni.

Visoke potpetice - kad žena obuje cipele s visokom potpeticom, odmah postaje ženstvenija i elegantnija.Ali to ne znači da ih trebala nositi svaki dan. Također, može doći do bolova u leđima, nogama i oteklinama, ali i do krive kralježnice i hernije.