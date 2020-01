16. ZagrebDox: nova lokacija i novi termin

Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox već godinama uspješno transformira Zagreb u središte recentne dokumentarne filmske produkcije i tako publici omogućuje direktan uvid u impresivne, odvažne priče i sudbine živopisnih pojedinaca iz najudaljenijih kutaka svijeta. Tako je i ove godine, no u novom terminu i na novoj lokaciji. Šesnaesti ZagrebDox održat će se od 15. do 22. ožujka u prostoru CineStara Zagreb - Branimir mingle malla. Tijekom osam dana svim će posjetiteljima biti omogućeno da prateći projekcije filmova otkrivaju aktualne autorske preokupacije, promišljaju niz suvremenih društvenih tema, ali i sudjeluju u dijalogu i direktnom susretu s autorima te tako i sami utječu na širenje i prenošenje ispričanih priča.

16. ZagrebDox prikazat će više od sto dugometražnih i kratkometražnih dokumentaraca iz cijeloga svijeta te ugostiti brojne domaće i inozemne autore.

Središnji, natjecateljski filmski program kao i inače donosi naslove razvrstane u međunarodnoj i regionalnoj konkurenciji, a službeni programi već poznate kategorije: Biografski dox, Glazbeni dox, Happy Dox, Kontroverzni dox, Majstori doxa, Stanje stvari, Teen Dox i ADU Dox. Popratni program donosi brojne novitete, koje ćemo objaviti uskoro.

Kao i dosad filmski program ZagrebDoxa donosi naslove prepoznate na festivalima diljem svijeta, a čak tri ovogodišnja naslova nominirana su za nagradu Oscar: The Cave, For Sama i Learning To Skateboard In A Warzone (If You're A Girl). Svi redom propituju život i mogućnost preživljavanja na ratom zahvaćenim područjima Bliskog istoka, a zajednička su im poveznica snažne ženske protagonistice koje svojim djelovanjem i radom pomiču granice koje su im zbog društveno-vjersko-političkih okolnosti nametnute.

The Cave je novi dokumentarac za Oscara već nominiranog autora Ferasa Fayyada (film Zadnji u Alepu, 2018), a donosi nevjerojatnu priču o sirijskom ratu iz perspektive liječnice Amari Ballour, koja upravlja improviziranom bolnicom u spilji tijekom građanskog rata u Siriji. Prateći žene dok se suočavaju sa svakodnevnim bombardiranjima, kroničnim nedostatkom osnovnih potrepština i neprestanom prijetnjom potencijalnih kemijskih napada, The Cave donosi zadivljujući portret hrabrosti, otpora i ženske solidarnosti. Ovjenčan je nizom priznanja uključujući ono za najbolji dokumentarac na festivalu u Torontu, nagradama Critics' Choice i Međunarodnog udruženja dokumentarista (IDA) za najbolji dokumentarni film, nagradu publike na festivalu u Camdenu te na festivalu u Jihlavi.

For Sama, dosad ovjenčan s više od 45 nagrada, zapanjujući je dokumentarac koji na direktan način progovara o preživljavanju u Siriji iz vizure novinarke i aktivistice koja sanja o dolasku liberalne demokracije. Poražavajuća je to priča o autoričinu iskustvu odgajanja kćeri Same tijekom sirijskog građanskog rata. Bilježeći kamerom svoju nezamislivo brutalnu svakodnevicu, kroz pismo vlastitoj kćeri, autorica Waad al-Kateab (uz koautora Edwarda Wattsa) progovara o vlastitim razlozima ostanka u Alepu s partnerom, koji kao liječnik svakodnevno spašava živote, unatoč permanentnoj prijetnji njihovim životima i prizorima smrti kojima su okruženi. For Sama je prvi dokumentarac u povijesti koji je nominiran za čak četiri nagrade BAFTA. Osim nominacije za Oscara, između ostalog, osvojio je nagradu publike na festivalu IDFA, Europsku filmsku nagradu za najbolji europski dokumentarac, nagradu Golden Eye na festivalu u Cannesu, nagradu Međunarodnog udruženja dokumentarista (IDA), nagrade publike i žirija na festivalu u Sheffieldu.

Learning to skateboard in a Warzone (If You're A Girl) progovara o mladim Afganistankama koje u ratom razorenom Kabulu uče čitati, pisati i voziti skateboard. Ovaj film ujedno je posveta autorice Carol Dysinger mjestu u kojem je posljednjih petnaestak godina snimala i stvarala filmove. Film je nominiran za Oscara u kategoriji za najbolji kratkometražni dokumentarac, a u toj je kategoriji nagrađen i kao najbolji film na festivalu u Tribeci te priznanjem Međunarodnog udruženja dokumentarista (IDA). Nominiran je i za nagradu BAFTA.