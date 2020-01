Zagrebačka premijera 'Carmine Street Guitars'

U petak, 17. siječnja u Dokukinu KIC održat će se zagrebačka premijera filma Carmine Street Guitars. Ova šarmantna i dirljiva posveta rock ikonografiji donosi priču o malenom glazbenom dućanu koji se u srcu Greenwich Villagea opire sveprisutnoj gentrifikaciji.

U glazbenom dokumentarcu Rona Manna upoznajemo Ricka Kellyja koji sa svojim timom proizvodi vrhunske ručno izrađene gitare od drva koje skuplja s razrušenih njujorških zgrada. Kelly je zbog svoje skromnosti i vještine prozvan „Geppetto rock 'n' rolla" a Carmine Street Guitars obožavaju gitaristi poput Boba Dylana, Lou Reeda, Patti Smith, Lennyja Kayea i Marca Ribota.

Snimljen u cinéma verité stilu Carmine Street Guitars daje dragocjen uvid u svakodnevicu zaposlenika i mušterija ove popularne i nesvakidašnje kvartovske radnje. Mannov vješt komad analogne alkemije slavi kreativnost zajednice i odaje počast njujorškoj boemštini koja nestaje. Tu je i nekoliko sjajnih mikro-koncerata u kojima nastupaju legendarni gitarist Lenny Kaye i Charlie Sexton iz Bob Dylan Banda, zatim Nels Cline iz Wilco, Kirk Douglas iz The Roots, te članovi bendova The Kills i The Sadies. Dokumentarac posebno zanimljivim čine duhovite konverzacije vlasnika dućana Ricka Kellyja s dugogodišnjim mušterijama. Između ostalog u filmu se pojavljuje legendarni Jim Jarmusch na čiju je inicijativu, kako saznajemo na odjavnoj špici, došlo do snimanja Mannova dokumentarca. Jarmusch parafrazira svoj nastup u kultnom indie-klasiku Dim u lice (1995.) Waynea Wanga i Paula Austera o bruklinskoj trgovini u kojoj šačica ekscentrika ubija vrijeme razgovorom i uživanjem u dimu cigarete.



Carmine Street Guitars djelo je kanadskog dokumentarista Rona Manna poznatog po lepršavim doksima koji studiozno pristupaju šarolikoj pop-kulturnoj tematici od stripova preko free jazza do gljivarstva, a snimio je i portrete ikona kao što su američki redatelj Robert Altman te kanadska spisateljica i autorica Sluškinjine priče Margaret Atwood.

The Hollywood Reporter piše kako je riječ o ''pravom malom dragulju za ljubitelje gitara, ali i grada New Yorka'' dok Cinema Scope ističe da je film „predivan za gledati, kao i slušati. " Uz niz hvalospjeva kritike Carmine Street Guitars je uvršten u najboljih deset dokumentaraca 2019. godine prema listi časopisa Variety, uz bok hitovima Medena zemlja i Apollo 11. Film je prikazan na renomiranim filmskim festivalima u Torontu, Veneciji i New Yorku te na teksaškom SXSW-u, a hrvatsku premijeru imao je ljetos na 13. DORF-u (Festival dokumentarnog rock filma) u Vinkovcima.



Carmine Street Guitars ne propustite pogledati u petak, 17. siječnja i subotu, 18. siječnja u Dokukinu KIC, Preradovićeva 5. Raspored projekcija i rezervacije na www.dokukino.net.

Distributer filma je Restart Label.