150 000 mrtvih zbog ljudske pohlepe

Nakon što je u jajima s farme Lukač pronađena salmonela te zbog najave da će vlasnici farme morati ubiti čak 150 000 kokoši, oglasili su se i Prijatelji životinja. U svojem priopćenju navode da s farme sumnjaju da im podmeću konkurenti, a ne sumnjaju u moralnost zatočavanja svjesnih životinja u prenapučenom prostoru, ubijanje tek rođenih pilića i oduzimanje svih prirodnih potreba nevinim bićima. Kako navode, štetu broje u milijunima, a ne u životima, koje bi i bez proboja salmonele prerano ugasili.

Dodaju da je prosječna životna dob kokoši u industriji jaja godina i pol, dok kokoš koja nije iskorištavana može živjeti čak 10 puta dulje. U Hrvatskoj, muške piliće ubijaju gušenjem plinom odmah po rođenju jer su neželjeni nusproizvod industrije jaja. U uzgoju, uz stalnu fizičku patnju, kokoši trpe i psihičko zlostavljanje namjernim mitarenjem i regulacijom svjetlosti kako bi nesle više jaja.

Higijenski i životni uvjeti životinja u sustavima poput onoga na drugoj najvećoj farmi jaja u Hrvatskoj izuzetno su pogodni za pojavu zaraznih bolesti koje vrlo brzo mogu prerasti u pandemije nesagledivih posljedica. Pohlepa za jajima, kako izjavljuju iz Udruge, povezana je s mnogim zaraznim bolestima, u ovome slučaju salmonelom. To utječe na klimatske promjene i uzrokuje rasipanje resursa, ubijanje životinja i veliku potencijalnu opasnost za ljude: „Masovni uzgoj životinja za prehranu i jedenje mesa samo je po sebi nepotrebno, strahovito rasipno i pogubno za okoliš i ljudsko zdravlje. Pojavom bolesti dolazi do nepotrebne patnje stotina milijuna životinja koje je čovjek namnožio zbog svoje prehrane i koje će umrijeti od uzaludnih napora za suzbijanjem zaraza."

Osim što su jaja kolesterolske bombe, potencijalni nositelji salmonele i uzročnici smrtonosnog oblika raka testisa, nisu ni prirodno ni nutritivno potrebna u prehrani. Izbacivanjem iz prehrane namirnica životinjskoga podrijetla izbacuju se i kravlje ludilo, ptičja gripa, trihineloza i salmonela, ali se izbjegava i neposredna konzumacija cjepiva i antibiotika.

Iz Udruge su napomenuli i da suosjećaju s radnicima kojima prijeti otkaz te se iskreno nadaju da će vlasnici tvrtke koja stoji iza farme početi razmišljati o manje rizičnom poslovanju koje se ne temelji na iskorištavanju drugih bića, kao što su to učinile mnoge druge tvrtke u svijetu. Nedavno je medije punila vijest o Mikeu Weaveru, uzgajivaču pilića za peradarsku tvrtku Pilgrim's Pride, koji je odlučio napustiti dosadašnje poslovanje i umjesto toga početi uzgajati konoplju. On je dio rastućeg pokreta farmera koji žele odustati od iskorištavanja životinja kako bi iskoristili novi potencijal takozvane biljne ekonomije, industrije za koju stručnjaci kažu da bi do 2030. godine mogla biti vrijedna 85 milijarda dolara.

Pozivaju sve da izaberu prehranu bez hormona, antibiotika, gnojnih upala, tumora i kolesterola, prehranu koja isključuje salmonelu, trihinelozu, kravlje ludilo i ptičju gripu, a uključe brigu za životinje, ljude, okoliš i zdravlje.

Svi zainteresirani na raspolaganju imaju besplatnu vegansku „Kuharicu bez salmonele" s receptima bez straha od groznice, teških trbušnih bolova, mučnine i svih ostalih simptoma trovanja salmonelom, a više informacija o okrutnosti uzgoja kokoši radi jaja mogu pronaći na www.prijatelji-zivotinja.hr.