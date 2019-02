11 savjeta za zdravo mršavljenje

Brzo mršavljenje san je mnogih, no to se ne preporučuje iz cijelog niza razloga, pa je tako optimalan gubitak kilograma od jednog do dva tjedno - sve preko toga može biti opasno, naročito ako nije pod nadzorom liječnika.

Stoga, evo savjeta kako izgubiti kilograme na zdrav i trajan način

Kretanje - jednostavno kretanje pomaže da potrošite dodatne kalorije. Naravno, to ne znači da samo vježbate u teretani. Kako uključiti više aktivnosti u svakodnevicu: parkirajte automobil što dalje, uvedite šetnju u svoju rutinu, svakako koristite stepenice.

Manje ugljikohidrata - gomile kruha iz pekarnica. Izbjegavanje ugljikohidrata može pomoći u gubitku težine. Kad neki ljudi počnu unositi manju količinu ugljikohidrata odmah će izgubiti na težini, ali možda ste vi u skupini da vam je potrebno više vremena.

Niskokalorična prehrana - koliko ćete smanjiti unos kalorija ovisi o dobi, tjelesnoj masi i aktivnostima. Ako smanjite dnevni unos kalorija, svakako ćete izgubiti kilograme. Mnogi stučnjaci savjetuju da unos ne smije biti manji od 1200 kalorija dnevno.

Odricanje od brze hrane - treba li ovo uopće objašnjavati? Primjeri nezdrave hrane: obrađene grickalice, većina deserta, bomboni, pečeni proizvodi. Svi bi trebali jesti manje obrađenu hranu.

Plan - napravite li plan bit će vam puno lakše drži se rasporeda, a i bit ćete odgovorniji. Moći ćete biti maštoviti, zato planirajete i držite se ciljeva.

Podrška - udruživanja s drugim ljudima koji također žele izgubiti kilograme pomoći će vam da dođete do cilja. Podršku možete pronaći kod prijatelja, obitelji, ali i različitih zajednica.

Promjena ponašanja - promjena obrazaca ponašanja i životnih navika mogu biti presudni u osiguravanju uspješnog plana mršavljenja. Istraživanja pokazuju da se kod svjesnih ljudi smanjuje žudnja za hranom te uspješno kontroliraju porcije, što su dvije značajne komponente mršavljenja.

Smanjivanje nadutosti - kad tijelo zadržava vodu ili plinove može se dogoditi nadutost. Uklanjanje hrane koja uzrokuje nadutost može pomoći kod smanjanje težine. To uključuje namirnice s visokim udjelom natrija kao što su gazirana pića, konzervirane juhe i smrznute večere.

Unos proteina - proteini pomažu u izgradnji mišića, ali i da se osjećate siti nakon jela. Pojest ćete manju količinu hrane, a osjećati se bolje što može dovesti do gubitka kilograma.

Utezi - trening uz otpor ili dizanje utega može pomoći kod gubitka kilograma. Kada se spoji trening uz otpor uz kardio, sagorijevat ćete više kalorija. Dugotrajno vježbanje niskog do umjerenog intenziteta postupno će uzrokavati da tijelo počne sagorijevati masti.

Visoko intenzivan kardio trening - treninzi viskog intenziteta mogu pomoći da se brzo počnu gubiti kilogrami. Jedna studija otkrila je da vježbači koji su radili intenzivne kario treninge izgubili puno kilograma u periodu od 15 tjedana u usporedbi s onima koji su radili statične vježbe. Naravno, prije početka ovakvih vježbi treba se posavjetovati s liječnikom i provjeriti zdravstveno stanje. Veći zdravstveni rizik je za pušače, osobe s visokim krvnim tlakom, dijabetičare i slično.