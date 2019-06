11. Ganz nove Perforacije

Ganz nove Perforacije, jedini hrvatski festival autorske produkcije koji okuplja nezavisne umjetnike suvremenog kazališta, plesa i performansa ove godine održava se jedanaesti put od 7. lipnja do 11. listopada 2019. u Zagrebu, Rijeci, Dubrovniku, Splitu, Koprivnici, Zadru i Osijeku u organizaciji Domina i u suradnji s brojnim umjetnicima i organizacijama nezavisne i institucionalne kulturne scene te građanima.

Ulazeći u novu dekadu festivalskog djelovanja, Zvonimir Dobrović, umjetnički direktor Domina, naglasio je da su Perforacije ove godine Ganz nove Perforacije kao instinktivna reakcija na potpuni izostanak brige za nezavisnu kulturu što se manifestiralo neopravdanim i štetnim rušenjem Kulture promjene u SC-u, a time i Ganz novog festivala. Razočaravajuća nemoć kulturne politike koja je olako dopustila devastaciju jednog snažnog umjetničkog prostora, ovom je jednostavnom promjenom imena Perforacija postala nebitna. Umjesto da svjedočimo gašenju još jednog festivala i posljedičnom daljnjem sužavanju sve više izoliranih prostora djelovanja, suvremena nezavisna scena je udruživanjem svojih snaga dobila novu kreativnu energiju.

Od privatnih stanova koji postaju samoorganizirana kazališta preko otvorenih gradskih i zelenih površina do nezavisnih galerija i institucionalnih kazališta, Ganz nove Perforacije i projekti nezavisnih umjetnika naseljavaju do sada najveći broj intimnih i javnih prostora gradova. Baveći se politikama kulturnih prostora i poboljšanjem uvjeta umjetničkog stvaranja, ovogodišnje festivalsko izdanje računa i na „malu" ali konkretnu pomoć pojedinaca s kojima osmišljavamo drugačije modele svakodnevnih kulturnih politika, izjavila je Silvija Stipanov, umjetnička voditeljica festivala, dodavši kako festivalski program počinje već 7. lipnja s festivalom unutar festivala, drugačijim formatom kazališta koje dolazi u domove građana - Homesick festivalom koji će do 30. lipnja otvoriti čak 17 mikro-kazališta u zagrebačkim i dubrovačkim stanovima.

Festival ove godine podržava i predstavlja osam premijera i jednu pretpremijeru hrvatskih i međunarodnih kazališnih i plesnih umjetnika, Noć performansa u šest gradova, četiri reprizne izvedbe hrvatskih plesnih umjetnika, umjetničko-ekološku instalaciju, mini konferenciju, dvomjesečni mentorski laboratorij za mlade umjetnike, dvije radionice za izvedbene umjetnike i kustose, četiri rezidencije i prezentacije festivalskih međunarodnih koprodukcija i skrivenu premijeru dokumentarnog filma uključujući sveukupno 77 umjetnika iz najrazličitijih polja umjetničkog djelovanja iz Hrvatske, Danske, Sjeverne Irske, Španjolske, Austrije i Japana.

Ganz nove Perforacije otvaramo 14. lipnja u Rijeci u prostoru Filodrammatice predstavljanjem međunarodne koprodukcije Conferencia de putas Brune Isakovića i Silvia Langa te novocirkuskom prezentacijom Dobrodošli u raj, ako ga možete istrpjeti balearsko-baskijske skupine Malicia!.

Zagrebački program festivala započinje 27. lipnja u ZPC-u hrvatskom premijerom Hope Hunt or Ascension into Lazarus nagrađivane britanske umjetnice Oone Doherty koju je Radio France Culture prozvao novom Pinom Bausch ili Williamom Forsythom.

Premijerni program nastavljamo 28. lipnja novom interpretacijom predstave Ende oder Wende grupe Ulješura koju je Željko Zorica (Šiš) sa suradnicima napravio 1983. Predstava je bila kaotična, puna boja, proizlazila je iz "nove slike" - likovno je obilježena suradnjom sa slikaricom Mirjanom Vukadin. U konačnoj realizaciji predstave Mirjana više nije sudjelovala, a Šiš je za suradnju upitao mene. Tako smo se zapravo upoznali. Nova interpretacija njegove predstave koju radim zajedno s brojnim suradnicima odlična je prilika za prisjećanje. Na neki način sam htjela "ispraviti" činjenicu što tada nisam više sudjelovala u izvedbi, ali i otvoriti mogućnost da se u izvedbe uključe, recimo, sramežljive žene, izjavila je Ana Janjatović-Zorica jedna od autorica Preokreta ili kraja, prve premijerne festivalske koprodukcije Studija Artless u Kazalištu KNAP.

Predstavit ćemo i zagrebačku premijeru Staging a play: Antigona međunarodno priznatog koreografa Matije Ferlina koji se u svojoj inscenaciji Antigone odlučuje za radikalan i kompleksan pristup ideji proširenog koreografskog uprizorenja, pri čemu dramska lica i njihove funkcije svodi na jedno izvođačko tijelo i jedan glas, zadržavajući narativ drame i logiku dramskih situacija. Tijelo koje se rađa na sceni istovremeno nosi i koreografa i izvođača i autokrata i pobunjenicu, i proroka i glasnika, te postaje začudni objekt kontinuirane mijene, izjavio je autor i izvođač predstave Matija Ferlin.

Kazališna autorica Marina Petković Liker u novoj predstavi Razgovaranje nastavlja svoje dugogodišnje istraživanje uzajamne povezanosti glasa i tijela, ženske geste i ženskog principa djelovanja u umjetnosti i životu, te na scenu postavlja sedam žena uronjenih u zajednički ali slojevit osjećaj svijeta ispunjen nijansiranom problematikom svakodnevnice. Specifičnom izvedbenom formom 'jazz razgovora' koja ide iz pozicije stvarnog i živog govora i kombinira dokumentarne i teatralne elemente, publiku odvodimo na imaginarno i sinestezijsko putovanje kroz 'utrobu' koristeći sva osjetila za buđenje doživljajnog kazališnog procesa u koji su jednako uključeni i izvođači i publika, izjavila je autorica.