10 razloga zašto izgledate starije

Mnogi ljudi danas izgledaju starije nego što to njihova biološka dob nalaže. Naravno, uglasnom su sami krivi za to jer su usvojili neke štetne navike koje tako djeluju na njihov organizam.

Primjerice, ako sjedite više od osam sati dnevno, mogli biste izgledati osam godina starije. Samoća i nedostatak prijatelja također mogu uzrokovati ubrzano starenje i druge zdravstvene probleme.

Postoje neke stvari za koje uopće nismo svjesni da mogu utjecati na naš izgled, pa evo nekoliko primjera:

Konzumirate previše dodataka prehrani - nije tajna da nedostatak vitamina može biti loš za vašu kožu, kosu i nokte, ali ako pretjerujete s dodacima prehrani to može biti prijetnja za vaše zdravlje i vašu mladost i može čak uzrokovati opasne simptome. Ako "trujete" vaše tijelo cijelo vrijeme, svi sustavi u tijelu pate i izgledate gore te brže starite.

Konzumirate previše proizvoda koji sadrže šećer te mliječnih proizvoda - ako ostavite komadić voća na stolu neko vrijeme, počinje mijenjati izgled. Postaje smeđe zbog toga što šećer reagira s proteinima. Ista se reakcija zbiva u vašem tijelu kad šećer počne reagirati s kolagenom. Vaša koža postaje blijeđa. Neki istraživači kažu kako mliječni proizvodi također utječu na starenje s obzirom na to da mogu povećati upale. To može dovesti do oksidativni stres koji može biti glavni razlog preranog starenja.

Konzumirate samo crveno meso - nije stvar u tome da trebate prestati jesti crveno meso već u količini crvenog mesa koje konzumirate. Jedna sutidja pokazala je da konzumacija previše crvenog mesa i premalo voća i povrća može povećati vašu biološku dob. To se događa zato što ovakva vrsta prehrane povećava razinu elementa koji se nalazi u krvi, a zove se serum fosfat. Također, može uzrokovati i kroničnu bolest bubrega. Najbolji način da izbjegnete loše rezultate jest balansiranje vaše prehrane i da ne isključujete druge vrste hrane, posebno voće i povrće.

Mijenjate vašu prehranu prečesto - kako biste ostali zdravi u formi, trebali biste se držati određene rutine u prehrani. Ako prečesto mijenjamo našu prehranu, naše tijelo nema vremena za prilagodbu. Ako provedete jedan tjedan samo na vodi, idući tjedan na krastavcima, a treći na mesu, to može naštetiti vašem tijelu i držati ga u konstantnom stanju stresa. Na našu nesreću, stres može dovesti do ubrzanog starenja. Također, kratkoročne promjene u prehrani i aktivnostima mogu dovesti do gubitka koštane i mišićne mase. Stoga biste kao rezultat mogli imati smanjenu pokretljivost i prerano starenje.

Ne tuširate se nakon teretane - nije stvar samo u higijeni već znoj također uzrokuje iritaciju vaše kože što može oštetiti izgled vaše kože. Zato je bitno istuširati se ujutro i prije odlaska u krevet, kao i nakon što ste se puno znojili. Ako imate običaj tuširati se kući nakon teretane, najbolje je barem oprati vaše lice prije odlaska kući.

Nemate bliske prijatelje - zanemarivanje vaših prijateljstava i društvenih kontakata može dovesti do zdravstvenih problema i ubrzanog starenja. Taj zaključak su donijeli istraživači koji su istraživali ovu temu. Samoća je rizičan faktor koji povećava šansu za smrt. Također, efekti usamljenosti mogu se usporediti s efektima pušenja. Takav efekt može se pronaći kod ljudi koji nemaju prijatelje, ne izlaze ili to čine znatno manje nego prosječne osobe. Samoća također smanjuje psihičku aktivnost koja je iznimno bitna za dobrobit čovjeka.

Prečesto nosite teške naušnice - teške naušnice stvaraju težinu na osjetljivim područjima ušiju. Mogu uzrokovati promjenu oblika uha i razdvojiti uške. Vaša koža se razvlači i gubi elasticitet što kreme ne mogu uvijek popraviti. Može se činiti kao nebitan faktor starenja, ali naše uši su vrlo vidljiv dio našeg tijela. Ako vam koža na ušima izgleda obješeno i staro, izgledate starije nego što uistinu jeste, piše Brightside.

Redovito letite - vlažnost zraka u kabinama zrakoplova često je ispod 20 posto. Stoga nije čudno što naša koža postaje suha nakon leta. Kako biste to izbjegli, ponesite malu hidratantnu kremu ili pijte više vode. To se posebno odnosi na dugačke letove. Zrakoplovi su puni bakterija koji mogu uzrokovati uništavanje kože. Ne zaboravite ponijeti antibakterijske maramice i oprati vaše lice nakon leta.

Redovito pijete vodu iz bočica - jedan američki liječnik tvrdi kako svakodnevna nacvika ispijanja vode iz boce može formirati jako duboke bore oko vaših usnica- Naravno, ovo nema nikakve veze s biološkim starenjem, ali svaka dodatna bora može vas učiniti da izgledate stariji nego što jeste.

Sjedite više od osam sati dnevno - ljudi koji sjede većinu dana i ne vježbaju biološki su osam godina stariji nego što stvarno imaju godina. Istraživanje koje su znanstvenici proveli na 1500 žena dokazalo je ovu činjenicu i shvatili da bi to moglo biti povezano s našim DNK. Dugo sjedenje može utjecati na skraćivanje dužine kromosoma. Skraćeni kromosomi mogu uzrokovati neke bolesti. Stoga istraživači preporučuju da svaki dan vježbate barem 30 minuta i uzimate stanke od sjedenja svakih 30 minuta.