10 razloga za odlazak na koncert Chemical Brothersa

JER KONCERT CHEMICAL BROTHERSA DOLAZI U PRAVO VRIJEME

Dolaze u trenutku svoje najveće zrelosti i godini kada su na novu koncertnu turneju krenuli s novim vizualima. Tom Rowland i Ed Simons u Zagrebu gostuju kao predvodnici britanskog elektroničkog zvuka, sukreatori uspjeha big beata i njegova proboja u orbitu pop kulture. Svoj aktualni album 'No Geography' objavili su ove godine, a globalnu festivalsku sezonu obilježili su kao headlineri izrazito važnih festivala - britanskog Glastonburyja i japanskog Fuji Rock.

JER PRVI PUT DOLAZE U ZAGREB

Premda su već dolazili u našu zemlju, nastup u zagrebačkom Domu sportova njihov je prvi veliki samostalni koncert u glavnom gradu Hrvatske. Za razliku od nastupa na Festivalima, samostalni koncerti donose kompletnu setlistu najuspješnijih pjesama, mjesta za dodatne eksperimente i totalni fokus na doživljaj repertoara iz svih dijelova njihove karijere.

JER JE OVOGODIŠNJI ALBUM 'NO GEOGRPHY' JEDNOSTAVNO SJAJAN

Pitchfork će ploču 'No Geography' nazvati izrazito zabavnom, a Tom i Ed će, u razgovoru za The Guardian, istaknuti kako on 'pomaže u liječenju rana zadobivenih Brexitom'. Ploča donosi deset pjesama s jakim otvaranjem ('Eve of Destruction') i smirujućim zatvaranjem ('Catch Me I'm Falling'). Tematski, album promovira svijet bez granica, slobodu izbora i dotiče stanje u društvu koje se nalazi 'na rubu destrukcije'.

JER SU OBJAVILI VIŠE OD 20 ALBUMA, OD ČEGA SU TRI PLATINASTA S IMPRESIVNIM KATALOGOM HITOVA

Na svojim koncertima, The Chemical Brothers poniru vrlo duboko u svoj bogati katalog. A on je prebogat. Britanski big beat duo tijekom svoje karijere objavio je 24 albuma, a među kojima devet studijskih ploča, jedan live album, pet kompilacija, dva albuma remikseva, pet miksanih albuma i jedan soundtrack.

Šest albuma završilo je na prvom mjestu britanske liste, a tri ploče su ostvarile platinastu tiražu.

Zagrebački Dom sportova te će večeri svjedočiti plejadi hitova, jer broj pjesama koje prepoznajete nakon prvih taktova iznimno je velik. Među klasicima electro glazbe su 'Hey Boy Hey Girl', 'Come with Us', 'Galvanize', 'Do It Again', 'Go', 'Star Guitar' i 'Wide Open', a svoje će kultno mjesto pronaći i aktualni hit-singlovi 'Free Yourself' i 'Eve of Destruction'.

JER IMAJU JEDINSTVEN ZVUK

Zovu ih čudovištima indie elektronike i perjanicama big beata. Prljavi bas, oskudne gitare, izrazito jaki ritmovi, loopovi i efekti, produkcijski rezovi, aranžmanska iznenađenja i izrazito zanimljivo uklapanje gostujućih glasova čine ih sveobuhvatnim izvođačem jedinstvenoga zvuka.

The Chemical Brothers uistinu uživaju nastupati uživo, i to se vidi na sceni. Ed Simons će reći kako duo izrazito brine o tome da u dvorani bude sjajno ozvučenje, koje će donijeti 'kombinaciju vrlo snažnog zvuka, dobroga glazbenog miksa i pričanja priča koje ćemo - u ludoj atmosferi uzbuđenja i zaborava - slati vlastitom glazbom i vlastitim vizualima.'

JER SU NJIHOVI NASTUPI HEDONISTIČKO ISKUSTVO I PSIHODELIČAN SHOW

Nastupi britanskog dua donose čisti hedonizam, a kombiniraju velike video ekrane, psihodelične slike, izrazite svjetlosne igre sa stroboskopima i laserima. Sve podsjeća na uzbudljivi triler, koji u potpunosti zaokuplja pozornost vaših čula. The Chemical Brothers smatraju se jednim od najzanimljivijih live izvođača u povijesti.

Estetika vizuala jedna je od onih karakteristika koje prate Toma i Eda kroz cijelo stvaralaštvo. Videospotovi su ispunjeni metaforama, ilustracijama, simbolikom i okretnim video rješenjima. Slično je i s nastupima uživo. 'Imamo jedan od najprirodnijih pristupa pozornici', ističe Ed Simons, 'show je vrlo psihodeličan, brinemo kako prenijeti stimulacije i poruke koje donosimo našim vizualima.'

JER SU, PREMDA POSTOJE TRIDESET GODINA, UVIJEK IZNIMNO SVJEŽI

Sklonost eksperimentiranju s različitim zvukovima, loopovima, produkcijskim rješenjima, različitim ritmovima i umjetničkim slobodama, zvuk njihovih radova čini vječno svježim. Uostalom, biste li danas rekli da su pjesme poput 'Hey Boy Hey Girl' ili 'Out of Control' stare dvadeset godina? Album 'No Geography' podcrtava taj visoki standard produkcije, koja stoji rame uz rame s najuspješnijim pjesmama grupe The Chemical Brothers iz minulih desetljeća.

JER SURAĐUJU S ODABRANIMA

Norveško kantautorsko čudo AURORA i japanski reper Nene - koji svojim gostovanjem bogate aktualni album 'No Geography' - tek su nova potvrda savršenih odabira suradnika koje su, kroz karijeru, imali The Chemical Brothers. Posebno se pamte suradnje s Liamom Gallagherom u pjesmi 'Setting Sun', Beckom u singlu 'Eide Open', Q-Tipom u hitu 'Galvanize' i Bernardom Sumnerom u temi 'Out of Control'. Zamjetnu posebnost donijeli su još i, primjerice, Kele Okereke ('Believe'), Beth Orton ('Alive Alone'), The Flaming Lips ('The Golden Path'), Willy Mason ('No Path to Follow'), St. Vincent ('Under Neon Lights'), Hope Sandoval ('Asleep from Day') i Richard Ashcroft ('The Test').

JER SU THE CHEMICAL BROTHERS IZRAZITO DRUŠTVENO-POLITIČKI OSVIJEŠTENI

Ed i Tom su izrazito društveno osviješteni i svojom glazbom njeguju sustav vrijednosti modernog, otvorenosti, tolerancije i međusobnog povezivanja ljudi svih krajeva svijeta. Naslovna pjesma albuma 'No Geography' ogledni je primjer takvoga stava. U cijelu priču uklapa se i njihov odnos prema Brexitu kao velikoj pogrešci. 'Mi osjećamo Brexit, on ovisi o filozofiji koja stoji iza svega: razdvajanje ljudi, naoružavanje, gnjev i ljutnja prema svijetu koji donosi različitost ljudi', ističe Ed Simons i dodaje: 'Filozofija našeg benda je drugačija.'

JER ĆETE ŽIVJETI DULJE

Prošlogodišnja studija Patricka Fagana, psihologa s londonskog Sveučilišta Goldsmith, pokazala je kako vam odlasci na koncerte mogu pomoći da živite dulje. U zagrljaju s glazbom The Chemical Brothers, koja vam osigurava bijeg od stvarnosti i poniranje u vlastitu maštu, ova koncertna poslastica u zagrebačkom Domu sportova imat će posve koristan terapeutski učinak.

Dakle?

Datum: 12. listopada. Mjesto: Dom sportova. Umjetnici: The Chemical Brothers.

Ulaznice za koncert dostupne su preko sustava Eventim: