Na zadovoljstvo brojnih filmofila, obožavatelja fantastike i žanrovskih filmova od 9. 7. do 19. 7. na open-air Ljetnoj pozornici Tuškanac i Kinu Tuškanac održat će se 10. Fantastic Zagreb Film Festival.

Fantastic Zagreb tako je prvi zagrebački filmski festival koji nije odgođen, već će u jedanaest festivalskih dana, u svom redovitom ljetnom terminu, gledateljima ponuditi fantastične festivalske hitove iz čitavog svijeta kao i nezaboravne žanrovske evergreene.

Naš najpopularnij program Fantastic Retro i ove godine donosi niz žanrovskih klasika koji slave velike jubileje: recentne kultne naslove Sedam (Se7en), Totalni opoziv (Total Recall) s Arnoldom Schwarzeneggerom, Povratak u budućnost i 12 majmuna, nezaboravni evergreen Vremeplov (The Time Machine) iz 1960. godine, vječni klasik njemačkog ekspresionizma i jedan od temljenih filmova žanrovske kinematografije Kabinet Dr. Caligarija koji slavi 100. godišnjicu te kultni film svih kultnih filmova The Rocky Horror Picture Show!

U ostalim festivalskim programima 10. Fantastic Zagreb prikazuje najnovije žanrovske svjetske hitove: još jedan fantastičan japanski anime Zemlja čudesa (The Wonderland), atraktivan ruski odgovor na Aliena SF horor Sputnik, globalni žanrovski hit, mega napeti SF mystery Morska groznica (Sea Fever), hvaljeni australski horor samo za one s jakim živcima Relikt (Relic), spektakularni SF triler Boja iz svemira (Color Out Of Space) s legendarnim Nicolasom Cageom i krvavo zabavna triler komedija Dođi k tatici (Come To Daddy) u kojem je briljantnu ulogu ostvario Elijah Wood.

Fantastic Zagreb i dalje je jedini dog friendly festival: dođite sa svojim ljubimcem u prirodnu oazu Ljetne pozornice Tuškanac i besplatno uživajte u filmovima. Kompletan filmski program, cijene ulaznica i ostale informacije dostupne su na službenoj web stranici festivala: fantastic-zagreb.com, a najnovije vijesti i festivalske aktivnosti na Facebook stranici facebook.com/FantasticZagreb

Vidimo se i ove godine na 10. Fantastic Zagrebu!