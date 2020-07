Motovunuska spektakularna selekcija kratkih filmova

Kratkometražni filmovi već su odavno prava riznica kreativnosti i originalnosti, a njima su mnogi od nas rado kratili vrijeme i u doba karantene. Za Motovun Film Festival ovi su dragulji bili uvijek važan dio programa, a od prošle godine motovunska selekcija dobila je na važnosti postavši odskočna daska za nominaciju za Europsku filmsku nagradu.

Unatoč pandemiji, ove je godine stiglo čak 674 prijava. Motovunski selektori Inja Korać i Andrej Korovljev imali su pune ruke posla, pregledavajući čak 160 sati kratkog filma te na kraju izabrali 25 filmova.

„Zemlja je pritisnula tipkicu 'pause' na svom daljinskom upravljaču no mikroorganizam kratkog filma uporno je odolijevao. Možda smo oskudijevali u, recimo, kvascu i toaletnom papiru, ali u kratkim filmovima zacijelo nismo. Do zadnjeg trenutka nismo bili sigurni hoćemo li i na koji način održati festival, no tješila nas je činjenica da unatoč svemu imamo kratke! I to kakve!", kazao je selektor Andrej Korovljev.

Kako bi se narodski reklo - ima za svakog ponešto: teških tema, onih angažiranih i propitujućih, ali i veselih optimističnih uradaka. Među odabranima su četiri domaća filma, od kojih će dva imati svjetsku premijeru: Ništa Stanislava Tomića prema priči Zorana Ferića te kolaž film Mikrokazeta - najmanja kazeta koju sam ikad vidio redatelja Igora Bezinovića i Ivane Pipal. Gledat ćemo i Pustolovine Glorije Scott - Umorstvo u katedrali redatelja Matije Pisačića i Tvrtka Raspolića, zabavni crtić o detektivki antiheroini, selektiran za prestižni festival u Annecyju. Vizualno sjajan je Potop Kristijana Krajnčana, slovenski film s manjinskom hrvatskom koprodukcijom, koji je već privukao pozornost na festivalima u Clermont Ferrandu i Solunu.

Regiju predstavljaju i srpski Šerbet, redatelja Nikole Stojanovića koji dolazi sa Srcem Sarajeva za najbolji studentski film te crnogorska Posjeta Đorđa Vojvodića, kojemu je ovo svjetska premijera prije sudjelovanja na međunarodnim festivalima. Mnogi odabrani filmovi dolaze s najznačajnijih festivala kao što su Cannes, Berlinale, Clermont Ferrand, Toronto, a tu je i pobjednik SXSW Festivala.

"Ovogodišnji program je naš doprinos ovoj neobičnoj godini u obliku filmskog slavlja života kroz briljantne kratke filmove talentiranih autora i višedimenzionalne priče koje i kad se zabavljaju imaju nešto za reći. Tako ismijavaju rasizam na iznimno šaljiv i inovativan način (The Best Orchestra in the World), bave se odnosom prema običajima iz zaigrane dječje perspektive (Summer Fasting), a i kad pričaju o zahtjevnijim temama, ostavljaju prostor za ljepotu pa iranski redatelj o miniranoj granici s Kurdima govori kroz priču djece koja se tamo igraju svojim zmajevima (The Kite)", ističe selektorica Inja Korać.

Jake filmove prati i jaki žiri. Čine ga Laurent Crouzeix, direktor festivala kratkih filmova u

Clermont Ferrandu, zatim Salette Ramalho, programska direktorica festivala Curtas Vila do Conde u Portugalu te Jiří Havlíček, redatelj filma Rekonstrukcija, prošlogodišnjeg pobjednika Motovuna, koji je osvojio nominaciju za EFA.

„Naš je prošlogodišnji pobjednik ušao u pet finalista za nagradu Europske filmske akademije - što ukazuje da je naš program zadovoljavao najviše standarde. Kako naši selektori najavljuju da je ovogodišnji program još zanimljiviji i bolji, posjetiteljima festivala možemo preporučiti da u izdanju od 30. srpnja do 1. kolovoza svakako odvoje nešto vremena za kratke", zaključuje Igor Mirković, direktor Motovun Film Festivala.