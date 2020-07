Tabor film festival slavi punoljetnost

Predstavljamo program 18. izdanja Tabor film festivala koji će se održati od petka 10. do nedjelje 12. 07. 2020. u dvorcu Veliki Tabor.

Unatoč ograničenjima koja nameće aktualna situacija, u tri festivalska dana organizatori nude bogat filmski i glazbeni program s brojnim premijernim naslovima, koji će se gotovo u potpunosti odvijati na otvorenom.

Ovaj naš najdugovječniji međunarodni festival kratkometražnog filma i ove godine u glavnom programu nudi izbor najboljih filmova recentne domaće i međunarodne produkcije, koji se natječu za neku od festivalskih nagrada.

Međunarodna konkurencija donosi dvadeset i dva naslova iz 17 zemalja koji će svi biti i premijerno prikazani u Hrvatskoj.

Među novim filmovima koji na Tabor dolaze sa svih udaljenosti i strana svijeta od susjedne nam Mađarske do Indonezije, treba spomenuti pobjednika nedavno završenog festivala u Annecyju, animirani film „Fizika tuge" (Physique de la tristesse) kanadskog redatelja Theodora Usheva o propitivanju sjećanja i osjećaju nepripadanja u stranoj državi, kao i film „Dopust" (Otpusk) ruskog redatelja Antona Sazonova, ovogodišnjeg dobitnika nagrade Pardi Di Domani na festivalu Locarno, o radniku iz mesnice koji smišlja neobičan izlaz iz vlastite egzistencijalne krize.

Posjetitelji Tabora moći će vidjeti i kandidata festivala u Clermont-Ferrandu za EFA-inu prestižnu nagradu, portugalski film „Nevidljivi junak" (Invisivel heroi) redatelja Cristèle Alves Meire u kojem slijepi pedesetogodišnjak Duarte kreće u potragu za svojim prijateljem sa Zelenoortskih otoka Leandra, a koja će ga dovesti do neočekivanih otkrića.

Ono što karakterizira sve filmove u konkurenciji trend je žanrovskog miješanja i eksperimenata s tradicionalnim određenjima, kako ističe selektor i umjetnički ravnatelj Ivan Ramljak.

U domaćoj se konkurenciji za najbolji film ove godine nalazi dvanaest filmova različitih žanrovskih predznaka, od kojih će čak tri filma imati svoju svjetsku premijeru upravo na Taboru.

Svojim će se novim igranim filmovima taborskoj publici predstaviti tri mlada, ali već etablirana hrvatska redatelja: dok „Druker" Rine Barbira prikazuje avanturu tinejdžera Denija koji silno želi živjeti poput svojih rap-idola, u filmu „Krhko" Tomislava Šobana pratimo glumačke i životne izazove lika Alme, mlade diplomirane glumice.

Josip Lukić na Tabor se vraća s filmom „Južno voće" s Paškom Vukasovićem, Tihanom Lazović, Snježanom Šiškov i Lanom Barić u glavnim ulogama, poručujući kako je južno voće osvježavajuće, ali se na velikim vrućinama brzo kvari.

U izboru animiranih filmova gledatelji će moći pogledati „Arku", priču o grandioznom putovanju prekooceanskim brodom autora Natka Stipaničeva, kao i što se događa kada hortikularne vještine jedne pridošlice u selo nailaze na neodobravanje sumještana u filmu „Odrasti u malo drvo" autorice Naomi Ribić.

Raspjevani roboti koji sanjare o oslobođenju od geometrijske forme okosnica su animiranog filma „I'm Not Feeling Very Well" Sunčane Brkulj, a publiku će sasvim sigurno oduševiti i novi film Chintis Lundgren, nastao u hrvatsko-estonskoj koprodukciji.

Nakon sjajnog „Manivalda", Lundgen se vraća s novom urnebesnom pričom „Toomas ispod doline divljih vukova" o seksi vuku Toomasu koji potajno počne raditi kao žigolo da bi prehranio obitelj.

Eksperimentalnim žanrom predstavit će se autori filma „In Pietra" Ivor Glavaš i Sara Simić, a gledatelji će ponovo biti u prilici pogledati nekoliko sjajnih dokumentarnih filmova.