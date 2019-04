Arheološki muzej u Zagrebu organizira Festival arheološke knjige - FestArK u suradnji s partnerskim institucijama sa željom promicanja, kako objavljivanja, tako i čitanja arheološke literature.

Ciljevi festivala su ujediniti muzeje i ostale institucije koje se bave izdavaštvom arheološke literature, predstaviti svoj zainteresiranoj javnosti arheološke publikacije i promocija arheologije općenito.



1. Festival arheološke knjige FestArK 2019 okupio je 15 partnerskih institucija koje će tijekom održavanja festivala ponuditi svim zainteresiranim posjetiteljima arheološku literaturu po promotivnim cijenama: Archaeolingua Foundation, Archaeopress Publishing, Arheološki muzej Istre, Arheološki muzej Narona, Arheološki muzej u Zagrebu, Arheološki muzej Zadar, Hrvatski restauratorski zavod, Hrvatsko arheološko društvo, Institut za arheologiju, Književni krug Split, Meridijani, Muzej grada Kaštela, Muzej vučedolske kulture, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka i Sveučilište u Zadru - Sveučilišna knjižara Citadela.

Tijekom pet dana posjetitelji će moći besplatno posjetiti festival FestArK u Arheološkom muzeju u Zagrebu gdje će imati mogućnost prelistati, ali i kupiti arheološku literaturu po promotivnim cijenama, sudjelovati u programu festivala koji se sastoji od predstavljanja institucija i publikacija, zanimljivih predavanja, edukativnih radionica namijenjenih djeci i vodstva po stalnom postavu muzeja.

Vrijeme održavanja: 9. - 13. travanj 2019.

Radno vrijeme:

utorak, srijeda, petak i subota od 10 do 18 sati, četvrtak od 10 do 20 sati

Od 9. do 13. travnja ulaz u Arheološki muzej u Zagrebu i sudjelovanje u aktivnostima programa FestArK-a je besplatan za sve posjetitelje.



Program 1. Festivala arheološke knjige - FestArK 9. - 13. travnja 2019

Utorak, 9. travnja 2019.

11 - 12 sati - Stručno vodstvo po stalnom postavu muzeja

12 - 13 sati - Predstavljanje monografije „Pottery Production, Landscape and Economy of Roman Dalmatia. Interdisciplinary approaches" (Željko Miletić, Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru; Goranka Lipovac Vrkljan i Ana Konestra, Institut za arheologiju)

17 - 18 sati - Predstavljanje Priručnika projekta „Od strukovnih zanimanja do kreativne industrije" (Zorica Babić, Arheološki muzej u Zagrebu)

18 - 19 sati - Predavanje "Sopron" (Erzsebet Jerem, Institut za arheologiju Mađarske akademije znanosti, Archeolingua Foundation) -napomena: predavanje je na engleskom jeziku

Srijeda, 10. travnja 2019.

12:30 - 13:30 sati - Predavanje „Muzej vučedolske kulture i budući projekti" (Dora Šimić, Muzej vučedolske kulture)

17 - 18 sati - Predstavljanje „Izdavaštvo Arheološkoga muzeja Zadar i njegov doprinos promociji arheologije" (Marina Maruna, Arheološki muzej Zadar)

Četvrtak, 11. travnja 2019.

11 - 12 sati - Stručno vodstvo po stalnom postavu muzeja

12 - 13 sati - Predstavljanje monografije „Crkva i zvono svetog Tome u Puli" (Željko Ujčić i Tatjana Bradara, Arheološki muzej Istre)

18 - 19 sati - Predavanje „Antički Sikuli" (Ivan Šuta, Muzej grada Kaštela)

Petak, 12. travnja 2019.

12 - 13 sati - Predstavljanje monografije „PAKOŠTANE - VELI ŠKOLJ: Kasnoantički brodolom u geološkom-geografskom i kulturno-povijesnom kontekstu" (Irena Radić Rossi, Sveučilište u Zadru, Projekt AdriaS i Goranka Lipovac Vrkljan, Institut za arheologiju)

Subota, 13. travnja 2019.

10 - 18 sati - Radionice za djecu : Obuci halštatskog ratnika, Izradi svoj bookmark, Pišemo i čitamo hijeroglife, Zaigrajmo s knezom Branimirom i Back to 888!

11 - 12 sati - Predstavljanje ustanove "Arheološki muzej Narona" (Toni Glučina, Arheološki muzej Narona)

13 - 14 sati - Predavanje „Arheologija u stvarnosti i arheologija na filmu" (Jacqueline Balen, Arheološki muzej u Zagrebu)

14 - 15 sati - Stručno vodstvo po stalnom postavu muzeja

15 - 16 sati - Predstavljanje kataloga izložbe „Povratak u prošlost - bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj" (Jacqueline Balen, Arheološki muzej u Zagrebu; Tihomila Težak Gregl, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ina Miloglav, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Dragana Rajković Arheološki muzej Osijek) i

Predstavljanje publikacije za djecu „Šetnja kroz bakreno doba" (Zorica Babić, Arheološki muzej u Zagrebu)