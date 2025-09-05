Novi sjajni ciklus Ante Barišića

Ante Barišić, suvremeni je hrvatski likovni umjetnik. Niz ciklusa izradio je u digitalnoj tehnici, izazivajući značajan interes.

Simbol stošca je u prvom planu. No uz njega su simboli žene.

- Žene, zbog svoja dva X kromosoma, potencijalno mogu imati četvrtu vrstu čunjića, stanje koje se naziva tetrakromazija. To im omogućuje da percipiraju širi raspon boja i nijansi od većine muškaraca. U području slikarstva to je važna osobina bilo da se radi o autoru ili ljubitelju umjetnosti. Osim toga stožac predstavlja ravnotežu između duhovnog i materijalnog svijeta dok prelazi iz kružne baze u jedinstveni vrh. U mističnim terminima, stožac simbolizira silazak božanske energije s najviših razina emanacije u fizički svijet. Kad sam ovo sve saznao učinilo mi se interesantnim da prikažem ovaj ciklus 'Stožac i Žena'

Žene općenito zauzimaju važno mjesto u Vašim ciklusima.

- I ako žene nisu najčešći motiv u slikarstvu one su dosljedno bile predmet širokog raspona umjetničkih prikaza, od prapovijesti do suvremenih djela, prenoseći različite društvene, vjerske i emocionalne poruke. Žene su za mene simboli duhovnosti, ljepote i moći.

U ovom ciklusu vidljiv je Vaš kompleksni pristup?

- Najvažniji korak moga stvaralaštva je inovacija. Imperativ je prijeći granicu oponašanja tuđe umjetnosti. Za mene, biti umjetnik znači kontinuirano razvijati svoju umjetnost. Radi se o ulasku u nepoznato i prihvaćanju toga te pristupu dubokom eksperimentiranju, a zatim konačno i evoluciji.

Lica žena su izmaštana ili stvarna?

- U ovom ciklusu žene su prikazane na apstraktan, nadrealističan način koji odstupa od realizma, kako bi istražio unutarnji svijet žene i predstavio nadrealne, sanjive narative.

Koliko je vremena potrebno za realizaciju ovakvog ciklusa?

- 16 godina proučavanja, eksperimentiranja, upornog savladavanja medija koji se mijenjaju iz sata u sat i na kraju nekoliko tjedana praktičnog rada. Ako želim ove slike postaviti fizički na zid, uokvirene, potrebno je još oko 2 tjedna.

Često se može pročitati na internetu pitanje; Je li digitalna umjetnost 'prava umjetnost'? Odmah slijedi odgovor: Da, to je apsolutno prava umjetnost - to je samo drugačiji način rada!