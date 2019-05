Znate li koji su najomiljeniji zvukovi?

Ako ste se ikada pitali koji su ljudima omiljeni zvukovi, novo istraživanje Mastercard Sound Index donosi odgovor na to pitanje. Riječ je o zvuku pjeva ptica koji prate zvukovi valova koji se razbijaju na stijenama te kiše koja udara u prozor. Istraživanje je pokazalo i da u Europi prosječna osoba svakodnevno sluša glazbu, podcaste i audio knjige dva sata i devet minuta - ukupno 32 dana u godini.

Raste potrošnja na audio uređaje

Potrošnja na audio zabavu diljem Europe je skočila za 19 posto u posljednjih 12 mjeseci i dosegnula u prosjeku 212 eura godišnje po osobi. Otkriveno je kako gotovo jedno od tri kućanstva (30 posto) posjeduje pametni zvučnik, s tim da muškarci u prosjeku godišnje troše 73 eura više na audio zabavu u odnosu na žene.

Gotovo polovica europske populacije (48 posto) izjavljuje kako svaki dan koriste slušalice; milenijalci su na vrhu te ljestvice, a koriste slušalice čak jedan sat i 53 minute svaki dan.

Osim što ljubitelji tehnologije koriste uređaje za reprodukciju glazbe koji rade na principu glasovnih naredbi (31 posto), slušaju radio (23 posto) i postavljaju pitanja pametnim uređajima (13 posto), oni također obavljaju kupnju glasovnom aktivacijom (21 posto), a 19 posto ih je izjavilo kako su prošli tjedan kupovali upravo na taj način.

Istraživanje je otkrilo kako gotovo dva od pet Europljana (36 posto) očekuje kako će u narednih pet godina obavljati kupnju pomoću glasovnih naredbi. Prema najnovijim analizama, predviđa se kako će glasovna kupnja u svijetu doseći vrijednost od 40 milijardi američkih dolara do 2022. godine.

Određeni zvukovi smanjuju stres i anksioznost

Mastercard Sound Index je otkrio kako dvije od tri osobe (66 posto) slušaju glazbu kada trče ili vježbaju na otvorenom. Rezultati istraživanja su također pokazali kako su odrasle osobe koje nemaju previše slobodnog vremena postali stručnjaci u multitaskingu pa četiri od pet osoba (81 posto) sluša glazbu, podcastove ili audio knjige dok putuju, a tri od četiri osobe (74 posto) dok čiste kuću.

Index otkriva kako žene duže slušaju glazbu ili zvukove od muškaraca, ali samo za tri minute - što iznosi 131 minutu dnevno, u usporedbi sa 128 minuta kod muškaraca. Audio knjige najviše sluša populacija od 25 do 34 godine, a oni u dobi od 55 i više godina najviše vremena troše na čitanje tiskanih knjiga.

Istraživanje je pokazalo kako dva od tri ispitanika (68 posto) smatra da im slušanje određenih zvukova pomaže u vježbanju, 71 posto ih smatra da ih slušanje zvukova čini produktivnijim, a četiri od pet ispitanika (84 posto) kažu da ih zvukovi čine sretnijima. Dvoje od troje (74 posto) kažu da ih zvukovi iz prirode, poput ptičjeg pjeva, čine smirenim, dok 71 posto kaže da im umanjuju stres ili anksioznost.

Studija je otkrila kako su zvukovi pjeva ptica, udaranja valova o stijene i zvukovi udarca kiše po prozoru omiljeni zvukovi. Drugi omiljeni zvukovi su zvukovi vjetra i lišća u šumi, zvuk klavira i pucketanje vatre.

„Zvukovima možemo doći do svijesti i srca ljudi širom svijeta, a ljudi troše više nego ikada na razne audio uređaje i glazbu", rekla je Rose Beaumont, starija potpredsjednica, Business Enablement and European Comms, Mastercard. „Svjedoci smo širenja audio zabave, od podcasta do pametnih zvučnika, a zvuk je postao suputnik broj jedan. Očekuje se da će ovaj trend rasti pa smo zbog toga radili na stvaranju vlastitog zvučnog identiteta zbog kojeg će ljudi danas i u budućnosti prepoznati Mastercard."

Tehnologija ima veliki utjecaj na to koji će zvukovi doprijeti do nas, a zvukovi pametnih telefona, upozorenja i vibracija su među najprepoznatljivijim zvukovima u Europi. Dva od pet ispitanika (38 posto) kažu da su prepoznali brand po zvučnom identitetu, dok je više od polovice (57 posto) moglo identificirati film po zvučnoj podlozi.

Ljestvica top 10 zvukova:

1) Zvuk pjeva ptica

2) Zvuk valova koji udaraju u stijene

3) Zvuk kiše koja udara u prozor

4) Zvuk vjetra u šumi

5) Zvuk pucketanja vatre

6) Zvuk glasovira

7) Zvuk mačke koja prede

8) Zvuk bebe koja se smije

9) Zvuk violine

10) Zvuk smijeha ljudi