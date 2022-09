Znate li imate li problema sa žilama?

Liječnici izdvajaju pet znakova koji mogu ukazivati da su arterije neke osobe nezdrave.

Probavne smetnje

Loša probava može biti znak začepljenih arterija.

"Probavne smetnje ili osjećaj žarenja u prsima često se mogu pogrešno shvatiti kao simptom refluksa kiseline ili drugih probavnih problema. Međutim, ovaj osjećaj često može biti znak bolesti srca ili čak srčanog udara kod žena. Žgaravica se često javlja nakon obroka i može se ublažiti antacidima. Ako se osjećaj nastavi nakon uzimanja antacida, to može biti simptom srčanog udara, posebno kod žena. Jedna od teorija za takvu bol je povezana s neadekvatnim protokom krvi zbog ateroskleroze, zbog koje srce pojačano radi tijekom jela", pojašnjava kardiotorakalni kirurg Stephen L. Noble za Eat This, Not That.

Bol i stezanje u prsima

Liječnici upozoravaju da se pažnja treba obratiti i na bol u prsima, što je također čest znak visokog kolesterola.

"Blokade arterija nisu jednake. Liječenje arterije koja je 97% blokirana mnogo je lakše nego liječenje one koja je dugo bila 100% začepljena", tvrdi Dharam Kumbhani, dr. med.

"Ponekad, kada se arterije potpuno začepe, oko začepljenja se razvije nova krvna opskrba. Ova nova krvna opskrba neće isporučiti dovoljno krvi u srce. To može dovesti do istih simptoma boli u prsima i nedostatka zraka", pojasnio je.

Umor

Ljudi sa začepljenim arterijama često osjećaju intenzivan umor.

"Ljudi mogu osjetiti umor zbog zatajenja srca izazvanog začepljenim arterijama. Uz otežano disanje, ovo je još jedan glavni simptom srčanih bolesti kod žena. Ako srce ne može dobiti dovoljno kisika za obavljanje svoje funkcije, srce će početi jače raditi. Ovo dodatno opterećenje srca može dovesti do prekomjernog umora", kaže dr. Noble.

Visoki krvni tlak

"Visoki kolesterol i visoki krvni tlak imaju tendenciju da idu zajedno", kaže dr. Kirley dodajući da jedno ne uzrokuje nužno drugo, ali vrlo je uobičajena njihova zajednička pojava kod pacijenata.

"I svakako, oboje pridonosi povećanju nečijeg rizika od srčanog i moždanog udara. Osoba s ovim problemima si može pomoći s više tjelesne aktivnosti i pravilnom prehranom", dodaje.

Erektilna disfunkcija

Erektilna disfunkcija bi mogala također biti znak začepljenih arterija, kažu liječnici.

"Erektilna disfunkcija čest je simptom bolesti koronarnih arterija kod muškaraca", kaže dr. Noble.

"Baš kao što se ranije govorilo da se proces ateroskleroze odvija u malim arterijama koje hrane srce, ovaj se proces može dogoditi u malim arterijama muškog spolovila", dodaje dr. Noble ističući da je za normalnu erektilnu funkciju nužan zdrav protok krvi u spolovilu.