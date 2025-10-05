Životinje trebaju našu zaštitu

13.000 eura. Nije baš sitnica, ali očito uobičajena tržišna cijena za bjelorukog gibona, majmuna koji inače živi u tropskim prašumama jugoistočne Azije i smatra se ozbiljno ugroženom vrstom. Predaja „Jimmyja" je dogovorena na parkiralištu jednog supermarketa u južnonjemačkom Pforzheimu. Mjesecima je mali majmun živio u skučenom kavezu. No, prividni kupac je zapravo bila aktivistica za prava životinja, Jana Hoger iz organizacije PETA, a umjesto dobrog novca je prodavača dočekala policija.

Hoger upozorava na veliki pravni problem: „Postoji golemo crno tržište u trgovini strogo zaštićenim životinjama. Postoje WhatsApp grupe za egzotične životinje u kojima se trgovina vodi potpuno otvoreno. Postoje i burze egzotičnih vrsta na kojima se životinje, koje su u svojim domovinama strogo zaštićene, mogu prodavati sasvim legalno jer u Njemačkoj nemaju zaštitni status, iako su nekad davno ilegalno iznesene iz svojih zemalja porijekla."

Točno 100 godina zaštite u Njemačkoj

4. listopada se obilježava kao svjetski Dan zaštite životinja. Njemačka je tu među prvima u svijetu: ne samo da se baš ove godine navršava točno 100 godina otkako se ovdje obilježava taj dan, nego je u ovoj zemlji zaštita životinja još od 2002. upisana u Ustav kao cilj države.

I zbog toga posebno privlače pozornost slučajevi poput onog s malim gibonom, koji je zbog uvjeta držanja godinama patio od teških poremećaja u ponašanju. No ilegalna trgovina majmunima, zmijama ili gušterima samo je jedan dio problema.

Ogromna je i potražnja za najomiljenijim "običnim" kućnim ljubimcima Nijemaca: u zemlji živi oko 16 milijuna mačaka i 10,5 milijuna pasa. „Na internetskim platformama se svakog mjeseca u Njemačkoj oglašava između 17.000 i 20.000 štenaca. Trgovci i kriminalci tu vide golemi biznis - pse se u istočnoj Europi i drugim zemljama često uzgaja u najgorim mogućim uvjetima pa se potom dovode ovamo", kaže Hoger za DW. Dokumenti i papiri sve se češće krivotvore, a običan kupac ilegalnu trgovinu često ni ne primijeti.

Životinja nije igračka!

No makar je isto tako tipično za naše društvo usamljenih ljudi kako su im njihovi četveronožni ljubimci često draži i važniji nego njihovi susjedi ili mališani, također nije rijedak slučaj kako ljudi ne shvaćaju kako to nije igračka.

Taj problem je upravo eksplodirao u doba pandemije korone: mnogi su nabavili psića ili mačkicu kako bi i usamljenost bila lakša, ali nije im bilo jasno kako je to živo biće za koje treba biti odgovoran i treba im posvetiti vremena i pažnje. I par tjedana nakon Božića, kad je neki ljubimac bio poklon, nema ih malo koji onda svog bivšeg ljubimca ostavljaju na cesti ili ih prepuštaju skloništima za životinje.

U Njemačkoj postoji oko 1400 takvih skloništa, a mnoga su od pandemije upravo beznadno prepuna. Nova koalicijska vlada CDU/CSU-a i SPD-a najavila je pomoć od 80 milijuna eura - dakle, 20 milijuna eura godišnje - stoji u radnim dokumentima koalicijskih pregovora.

Alternativa je...

No vlada mora štedjeti i kako izgleda, to ne zaobilazi ni zaštitu životinja: u proračunu za 2025. nije predviđen ni jedan jedini euro za skloništa, upozorava Lea Schmitz, glasnogovornica Njemačkog saveza za zaštitu životinja, za DW: „To nam je bio gotovo jedini tračak nade - važan znak priznanja za sve što skloništa rade i za to da im je potrebna pomoć." Skloništa su na rubu kapaciteta i hitno im trebaju sredstva: „Više ne mogu primiti sve životinje koje im vlasnici žele predati. Moraju ih odbijati i uvoditi zabrane primanja novih. To što smo došli do te točke je tragično - jer više ne postoji niti jedno drugo mjesto kamo bi te životinje mogle biti smještene."

Jer alternativa je onda samo jedna: smrtonosna injekcija. Pa makar što pisalo u Ustavu.