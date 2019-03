Zero-waste predavanje i radionica uz obilazak Recikliranog imanja

Anamarija Prgomet i Marina Varenina iz inicijative Zero waste Croatia održat će, u organizaciji ZMAG-a, u subotu 30. ožujka na Recikliranom imanju u Vukomeriću edukativno-praktično predavanje o plastici i životu bez otpada te pokazati kako svatko, uz malo organizacije i kreativnosti, može na lak način živjeti ovaj životni stil koji nije nimalo štetan ljudima, životinjama i okolišu.

Nakon predavanja slijedi vođeni obilazak ZMAG-ovog Recikliranog imanja i radionica izrade prirodnog deterdženta za pranje posuđa. U sklopu radionice, sudionicima su osigurani svi potrebni materijali i oprema, a sve proizvode koje izrade moći će ponijeti kući za daljnje korištenje. Radionica i predavanje trajat će od 10 do 14 sati.

Vrećice, jednokratna plastična ambalaža, limenke, plastične čaše i slamke, boce i folije samo su par primjera otpada koji u velikoj mjeri zagađuje okoliš - stvorimo ga u roku jednog dana, a razgrađuje se stoljećima. Uz malo volje, kreativnosti i organizacije možemo i drugačije jer život bez otpada nije utopija nego održiva filozofija.

Životni stil s nula otpada (eng. zero waste) sve je popularniji pokret u svijetu zbog sve većeg zagađenja okoliša. Zasniva se na ideji neodlaganja otpada na odlagališta i u spalionice. Pet riječi (5R) obilježavaju zero waste filozofiju: refuse, reduce, reuse, recycle, rot što znači odbiti, smanjiti, ponovno upotrijebiti, reciklirati, truliti/kompostirati. Tih načela se pridržavaju pojedinci koji slijede ovu životnu filozofiju. Koriste proizvode koji su dugovječni i napravljeni od materijala koji traju, npr. plemeniti čelik. Upotrebljavaju i staklo, zatim bambus ili druge materijale biljnog porijekla koji se lako kompostiraju, uz brzo obnavljanje biljaka. Osim toga, kod kuće proizvode kozmetiku i hranu te kupuju u rinfuzi kako bi izbjegli jednokratnu plastičnu ambalažu. Zero waste pokret usko je povezan s minimalizmom i veganstvom.

Voditeljice predavanja i radionice su Anamarija Prgomet i Marina Varenina. Anamariju Prgomet veganstvo je dovelo do minimalizma i života bez otpada. Strastvena skupljačica antikviteta, starih knjiga i šešira s buvljaka zasitila se svega što ju okružuje i shvatila da ne želi ignorirati činjenicu da se mali broj otpada reciklira. Stoga kreće živjeti bez otpada i pokreće inicijativu Zero waste Croatia sa željom da inspirira svoju okolinu. Marina Varenina već je kao desetogodišnjakinja imala želju čistiti potoke i šume od glomaznog otpada. Često je kolegama u školi i na faksu bila dosadna s pričom o platnenim vrećicama. Prije tri godine otkrila je Zero waste pokret i krenula u avanturu života bez otpada čiju filozofiju uspješno prakticira. Zero waste Croatia spojio je Marinu i Anamariju i sada zajedno inspiriraju ljude kroz predavanja, radionice i društvene mreže.

Cijena radionice: 150 kn

Prijave su moguće putem online obrasca.