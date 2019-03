Žene najviše vole... kakve muškarce? Ovakve!

Poslovično već spominjemo istraživanja, iako se radi samo o anketama, ali sadašnje koje ćemo spomenuti nam je malo prodrmalo temelje muškosti jer kod žena je najuspješniji jedan tip muškaraca na kojeg nikada ne bismo posmislili.

Na naše iznenađenje niti je to poslovni muškarac, niti je to muškarac ovisan o tjelovježbi, a niti je hipster, već je to manje više - gamer.

Da onaj "klinac" koji po cijele dane igra igrice na računalu ili Playstationu. Onaj tip muškaraca za kojeg mnogi kažu da je niš' koristi, ali opet onaj tip muškaraca gdje pojedinci zarađuju novce o kojima možemo samo sanjati.

Anketa se provodila na grupi žena koje su svoje muškarce svrstale u 8 različitih grupa. Bilo je to trendsettera, rokera, štrebera, hipstera, ovisnika o teretama, očeva, gamera te klasičnih besposličara.

