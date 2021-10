Ženama brak ne treba

Znate onu klasičnu shemu - završite školu/faks, udate se, imate djecu... zvuči poznato? Dobrom dijelu žena jest, no ima onaj bitno manji broj koji to ne želi i ne radi to tako - a njima je život puno bolji.

Štovište, istraživanje je pokazalo da su žene koje se nisu udale i nemaju djecu najsretnija su podgrupa u populaciji, a statistički gledano i žive dulje od ostalih, piše britanski Guardian.

Tradicionalni obrasci uspjeha više se ne mogu dovesti u vezu s osjećajem sreće, tvrdi Paul Dolan, profesor bihevioralnih znanosti na Londonskoj školi ekonomije (LSE) te ističe da se to posebno odnosi na brak i podizanje djece.

Status udane žene na njezino zdravlje ne utječe pozitivno. Naprotiv, među udanim pripadnicama ljepšeg spola u srednjim godinama evidentiran je povećan rizik od raznih bolesti, fizičkih ili mentalnih, u usporedbi sa ženama koje se nisu udavale.

I premda je dobrobit samačkog načina života žena bez djece dokazana, i dalje vlada uvriježeno mišljenje da su brak i djeca siguran znak uspjeha, što upućuje na to da i u modernim vremenima još uvijek vlada stigma zbog koje se mnoge neudane žene osjećaju nesretno i neispunjeno, kaže Dolan.

"Kada upoznate ženu u četrdesetima bez djece, pomislite: Koja šteta... No možda će jednog dana upoznati onog pravog i to će se promijeniti. Ma ne, naprotiv, možda će upoznati pogrešnog čovjeka i to će se promijeniti. Možda će upoznati čovjeka koji će je učiniti nesretnijom i manje zdravom, zbog čega će ranije otići s ovog svijeta", mudro poručuje prof. Dolan.