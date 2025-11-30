Žena na vrhu svijeta Damira Medvešeka

Akademski slikar Damir Medvešek cijenjeni je i zapaženi suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor kompleksnog opusa kontinuirano istražuje svakodnevno različite mogućnosti i motiva ali i kolora.

Ključni motiv u njegovom bogatom i izazovnom stvaralaštvu svakako je žena, žena u raznolikim pojavnostima, ratnica, plesačica, zavodnica, ljubavnica, vladarica, otmjena pripadnica aristokracije, tajanstvena nepoznata žena, majka, jednostavno žena.

Sve njih povezuje jedan pojam. Sve su one izuzetne pojave, jedinstvene, neusporedive s drugima, složene su osobnosti, kompliciranog ponašanja i vladanja, ne uvijek logičnog i razumljivog, često prevladavaju instinkti.

Svi pojedinačni ili skupni portreti žena u ovom ciklusu nose specifični pečat iznimne osobnosti, nesvakodnevnog, izvedeni vrlo odmjereno s pozorno odabranim kolorom, koji je samo uvećao njihovu osebujnost.

Sve žene u opusu Damira Medvešeka iznimno su lijepe, misteriozne i ne uvijek lako razumljive. One su posebna vrsta, vrsta koja vlada svijetom jer sve žene u ovom sjajnom ciklusu nalaze se na vrhu svijetu, one su vladarice.

Majstorski ciklus velikog umjetnika Damira Medvešeka.