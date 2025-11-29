Motivi Zagreba u opusui Renate Facan Kušec

Akademska slikarica Renata Facan Kušec zapažena je i cijenjena suvremena hrvatska likovna umjetnica, autorica je impresivnog opusa ulja, akrila, akvarela, crteža s brojnim motivima.

Jedan od ključnih motiva u njezinom kompleksnom opusu jest i motiv grada, motiv Zagreba s nizom prepoznatljivih ali i manje prepoznatljivih elemenata, veduta, posebice Gornjega grada, koji na njezinim slikama živi lijep, otmjen, čaroban život prepun ljepote i ispunjena duha.

Naravno Gornji grad posjeduje mnoštvo izazovnih i atraktivnih motiva, oni dosta takvi i jesu u stvarnosti, u životu, ne samo onima koji su tu rođeni već i onima koji ponekad zbog posla, obaveza navrate i zadrže se u gradu neko vrijeme.

U njezinom opusu posebice se ističu teme zagrebačke katedrale, uspinjača, Radićeva ulica, Zrinjevac.

U posljednje vrijeme Renata Facan Kušec prakticira zanimljivu novost na svojim slikama, pored centralnog motiva, ispod, znatno manje veličine nalazi se poneki simbol Zagreba, Matoš, glazbeni instrument, Kaptol..

Valja istaknuti i ovo, u brojnim ciklusima s motivima Zagreba osobito se ističe posebna, osebujna atmosfera, mirna, staložena, tiha, sretna, opuštena, ugodna svima.

Ta se čudesna atmosfera gotovo se može opipati na svakoj slici iz ovih ciklusa, ona je stvarnost, ona je svakodnevica.

Vrhunska posveta Zagreba Renate Facan Kušec.