Zemlju možemo spasiti prelaskom na veganstvo

Nakon dokumentarnog filma „Cowspiracy" koji ukazuje da je industrijski uzgoj životinja glavni izvor uništavanja okoliša, i novi dokumentarac „Seaspiracy" o surovoj stvarnosti komercijalnog izlova riba nikoga ne ostavlja ravnodušnim! Povodom Dana planeta Zemlje 22. travnja, udruga Prijatelji životinja poziva sve da pogledaju oba dokumentarca, prijave se na Vege izazov na www.veganopolis.net i promjenom prehrane izravno utječu na zaustavljanje sustavnog uništavanja planeta nožem i vilicom.

„Klimatske promjene, globalno zatopljenje, svakodnevno izumiranje tisuća životinjskih i biljnih vrsta, efekt staklenika, kisele kiše, razorni uragani, poplave, pojava novih opasnijih bolesti, kao i koronavirus Covid-19, povezani su s našom navikom jedenja mesa i drugih životinjskih proizvoda. Važno je osvijestiti da upravo meso, jaja i mlijeko loše utječu na cjelokupno zdravlje planeta. Čak ni sav promet na svijetu ne djeluje toliko devastirajuće na okoliš kao uzgoj životinja", ističu Prijatelji životinja.

Dokumentarni film „Seaspiracy" izaziva vrlo burne reakcije jer razotkriva da su komercijalni ribolov i ribarske mreže odgovorni za veliki dio plastičnog otpada u oceanima, godišnje ubijaju više od 300 000 slučajno uhvaćenih kitova i dupina te da će zato do 2048. potpuno isprazniti oceane. Autori filma poručuju gledateljima da je najbolja stvar koju možemo učiniti kako bi se to spriječilo prestati jesti ribe.

S time se slažu i Prijatelji životinja i iznose podatak da prekomjeran izlov ribe, povećana kiselost mora i dizanje temperature mora imaju razarajući učinak na morsku bioraznolikost. Naglašavaju da na sve to značajno možemo utjecati biljnom prehranom: „Svakoga dana osoba koja se hrani veganski štedi 4164 litara vode, 20,5 kilograma žita, 30 kvadratnih metara pošumljene zemlje, 9 kilograma ekvivalenta CO2 i spašava život jedne životinje. Obećavajuće je da se čak za 73 posto može smanjiti naš ugljični otisak uklanjanjem riba i ostaloga mesa, mliječnih proizvoda i jaja iz prehrane."

Sve to iznose kako bi ukazali da nam Dan planeta Zemlje treba biti svaki dan, a ne samo na određeni datum: „Obično se povodom ovoga datuma u javnosti govori jedino o važnosti odvajanja otpada, čišćenja okoliša i o nekorištenju plastične ambalaže i vrećica. To je itekako bitno, no podsjećamo da je vrlo učinkovit i jednostavan način zaštite Zemlje prelazak na vegansku prehranu jer uzgoj životinja radi hrane strašno iscrpljuje Zemljine resurse, uništava staništa i dovodi do izumiranja brojnih vrsta."

Kao primjer navode da je količina emisije stakleničkih plinova koja se stvara proizvodnjom govedine 20 puta veća od količine emisije istih plinova uzrokovanih proizvodnjom graha. Povodom 51. obljetnice Dana planeta Zemlje, poručuju da Zemlji možemo pomoći korištenjem predmeta za višekratnu upotrebu, razvrstavanjem otpada, štednjom vode, a u velikoj i nužnoj mjeri upravo promjenom prehrambenih navika.

Prijatelji životinja zaključuju da trebamo iskoristiti veliku moć koju imamo kao potrošači i donijeti odluku da se okrenemo prirodnoj proizvodnji biljne hrane i konzumiranju voća, povrća, mahunarki, žitarica, sjemenki, orašastih plodova, kao i gotovih proizvoda poput biljnih mlijeka, sireva, pašteta, hrenovki, kobasica, što neće uzrokovati patnju i smrt životinja, bolesti ljudi, neće zagađivati pitku vodu, šume i okoliš te će u konačnici nama, našoj djeci i životinjama osigurati opstanak na ovome planetu.

Povodom Dana planeta Zemlje, Prijatelji životinja bit će cijeli ovaj tjedan na raspolaganju građanima s besplatnim receptima i podjelom besplatnih veganskih kuharica te savjetima kako odabirom prehrane pomoći okolišu i koje korisne knjige i filmove mogu izabrati kako bi saznali više o ovoj važnoj temi.

Više informacija o obilježavanju Dana planeta Zemlje, dokumentarnim filmovima ekološke tematike, prehrani s malim ekološkim otiskom, kao i prijedlog jelovnika za Dan planeta Zemlje, nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.