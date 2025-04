Reakcija Greenpeacea na priopćenje Plinacroa od 5. travnja

Kamera GF320, koju je međunarodna organizacija Clean Air Task Force (CATF) koristila u ovom istraživanju, detektira ugljikovodike, poput metana, etana, benzena i drugih. Ovaj tip kamere spada u standardnu opremu za detekciju metana, koristi je i fosilna industrija i u je skladu s predmetnom regulativom Europske unije. Metan čini golemu većinu, pa čak i više od 90% fosilnog plina. Istražene lokacije kojima upravlja Plinacro namijenjene su transportu fosilnog plina, stoga su i detektirane emisije bile upravo emisije metana, uz mogućnost male količine drugih ugljikovodika koji su također štetni za okoliš.

Kolege iz CATF-a pomoću ove kamere provode istraživanja već četiri godine, a zagađenje metanom dokumentirali su u najmanje 16 zemalja na više od 650 lokacija. Njihove rezultate koristile su institucije EU i tvrtke u industriji fosilnih goriva, a iste verificirale ugledne medijske kuće poput BBC-a i Reutersa.

Kako je već istaknuto u ranijem Greenpeaceovom priopćenju, istraživanje je provedeno u razdoblju od 25. do 31. ožujka 2025. Dakle, objavljeni materijali su aktualni, što potvrđuju i podaci o datumu snimanja i GPS koordinatama na videozapisima i snimkama zaslona. Plinacro u svom priopćenju navodi kako tvrtka trenutno provodi "ispitivanje različite vrste opreme na transportnom sustavu koje uključuje preglede, servise, podmazivanje i zamjenu"..." te se uočene nepravilnosti promptno otklanjaju". Bit će nam drago ako to ujedno znači da su u tvrtci počeli poduzimati ozbiljne mjere u suzbijanju emisija metana do kojih dolazi njihovim poslovanjem.

Sve ovo ističe važnost neovisnih istraživanja u informiranju javnosti o funkcioniranju fosilne industrije. Greenpeace je objavio rezultate provedenog istraživanja; pozivamo i Plinacro da objavi svoje. Napominjemo da su se u nekim zemljama, gdje su provođena slična istraživanja, operatori sami obratili međunarodnim organizacijama iskazujući iskren interes za poboljšanje utvrđenog stanja.

Dodajmo na kraju da smo na lokaciji pod oznakom Ok-58H utvrdili zabrinjavajuće velik izvor nekontroliranih emisija iz tla. Držimo da bi se u Plinacru, odnosno njihovoj tvrtki kćeri PSP Okoli, trebali usredotočiti na rješavanje ovakvih situacija, a ne dovoditi u pitanje rezultate neovisnog istraživanja.

"Prirodni ili zemni plin je fosilno gorivo koje se sastoji od metana (CH4) u udjelu od 85% do 98%, složenih ugljikovodika etana (C2H6) i propana (C3H8) i viših ugljikovodika te dušika (N2), ugljičnog dioksida (CO2) i kisika u udjelu od 2% do 15%."

https://www.gpz-opskrba.hr/opcenito-o-kvaliteti-prirodnog-plina-254/254