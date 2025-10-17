Želite kupiti strujića? Prijavite se!

Za vozila L kategorije - mopede, motocikle i četverocikle - bit će moguće dobiti do 2500 eura po vozilu.

Za osobna i laka gospodarska vozila (kategorije M1 i N1) dostupno je do 9000 eura, odnosno do 40 posto vrijednosti vozila, pri čemu cijena vozila za kategorije L1 - L7 i M1 ne smije biti viša od 50.000 eura bez PDV-a. I kategorije vozila M2, M3, N2 i N3 također će se sufinancirati do 40 posto njihove vrijednosti ili maksimalno 90.000 eura. Osim električnih vozila, moguće je sufinancirati i vozila na vodik - uključujući teretna vozila i autobuse.

Jedan prijavitelj može podnijeti zahtjev za jedno ili više energetski učinkovitih vozila, s maksimalnim iznosom sufinanciranja od 90.000 eura, kaže se u priopćenju Fonda.

Prijave se podnose isključivo elektronički putem sustava eFZOEU, korištenjem vjerodajnice sustava NIAS. U ime poduzeća ili obrta prijavu može podnijeti i opunomoćenik, koji mora imati punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

Uplata predujma za kupnju vozila priznaje se od 1. siječnja ove godine, dok trošak kupnje i plaćanja vozila mora biti nakon 8. kolovoza 2025. Rok za realizaciju kupnje vozila je do 31. svibnja 2026.

Svi uvjeti i potrebna dokumentacija objavljeni su na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - www.fzoeu.hr.

Program poticanja energetski učinkovitih vozila namijenjen pravnim osobama i obrtnicima Fond provodi u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, a sredstva su osigurana kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

U Fondu napominju da poduzeća/obrti registrirani za cestovni prijevoz robe ili taksi usluge nisu obuhvaćena ovim pozivom. Za te djelatnosti Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije do konca godine priprema poseban program u vrijednosti od 45 milijuna eura, financiran iz Modernizacijskog fonda.

Ističu kako su zadnjih pet godina u sklopu prijašnjih programa sufinancirali nabavu oko 7100 energetski učinkovitih vozila.