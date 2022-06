Zeal & Ardor u Močvari 13. prosinca 2022.

Zeal & Ardor spajaju black metal, aktivizam te ritualne i povijesne elemente u novom formatu, a sve predstavljaju kroz moćne koncerte. Ono što je počelo kao solo projekt hvaljenog švicarsko-američkog glazbenika i vokalista Manuela Gagneuxa, preraslo je u višečlani bend.

Zeal & Ardor - "Death to the Holy"

Pažnju su zadobili svojim albumom "Devil Is Fine" i eklektičnim zvukom koji spaja afro-američku glazbu i black metal, a Rolling Stone ga je uvrstio na popis najboljih metal ploča 2016. godine, nakon čega je bend nastupao i kao predgrupa za Prophets Of Rage i Marilyn Mansona. Nasljednik "Stranger Fruit" još jednom je pokazao raznolikost benda koji je na album uvrstio blues rock i soul pokazujući kako stalno evoluiraju u svom metal zvuku, dok EP "Wake of Nation" progovara o društvenim nemirima u Americi.

Najnoviji album "Zeal & Ardor" u naletu buke lomi granice između stvarnosti i snova u svijetu uništenom tehnologijom. Mediji hvale novi album, Metal Hammer ga je svrstao u najbolje ovogodišnje metal albume do sada, a Kerrang kaže da je ovo jedan od najžešćih albuma benda koji odjekuje i istraživanjem tamnih kutaka ljudske prošlosti.

Zeal & Ardor - "We Never Fall" (live)

Ulaznice kreću u prodaju u petak 17. lipnja od 10:00 po cijeni od 100 kn. Ta cijena će vrijediti do 31. srpnja, nakon čega će se popeti na 120 kn, a na dan koncerta za ulaznicu će trebati izdvojiti 140 kn.

Prodajna mjesta su Dirty Old Shop, Rockmark i sva prodajna mjesta sustava Eventim i online na eventim.hr.