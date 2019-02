Zavrtite Glazbeni globus i pogledajte sjajne glazbene dokumentarce

Glazbeni globus, popularni službeni program ZagrebDoxa, ove godine ponovno uključuje šest sjajnih glazbenih dokumentaraca koje, ako ste ljubitelj dobrog filma i glazbe, nikako ne propustite pogledati.

Od glazbenog genija Arvo Pärta i zakulisne priče o karizmatičnoj svjetskoj mezzosopranistici Ceciliji Bartoli preko megapopularnog i ekscesnog Studija 54 do vrućih ulica Rio de Janeira i zavodljivog brazilskog ritma bossa nove, ovogodišnji Glazbeni globus istražuje i ljekovitu moć mantre i njezinih vibracija i donosi priču o malom kolumbijskom ženskom orkestru.

U Glazbenom globusu gledatelje očekuje svjetska premijera dokumentarnog filma Svijet Arvo Pärta u režiji Paula Hegemana koji nas uvodi u život i rad najizvođenijeg živućeg skladatelja na svijetu. Arvo Pärt je poznat po minimalističkom stilu i korištenju vlastite skladateljske tehnike koja se naziva tintinnabuli, ali i po reputaciji samotnjaka. U filmu upoznajemo Pärta kao skladatelja koji svoje stvaralaštvo napaja nevjerojatnom osjetljivošću, humorom i energijom. Otkrivamo i da taj veliki umjetnik nema običaj komunicirati riječima i svojom pojavom, već to čini glazbom, a ono što misli i želi izraziti zapisuje u notama. U središtu filma koji donosi Pärtov svijet je njegova intenzivna suradnja s Amsterdamskim čelističkim orkestrom.

Još jedan dokumentarac bavi se klasičnom glazbom. Iza kulisa svojih nastupa u najprestižnijim spektaklima iz najuglednijih kazališta diljem Europe vodi nas mezzosopranistica Cecilia Bartolli u istoimenu filmu redatelja Fabija De Luce. Pridružuju joj se vrhunski glazbenici kao što su pijanist Daniel Barenboim, dirigenti Gustavo Dudamel i Antonio Pappano, pijanistica Martha Argerich i kontratenor Philippe Jaroussky s kojima Bartoli njeguje odnos koji se temelji na iznimnoj profesionalnosti, ali i prijateljstvu i suosjećanju.

U fokusu Studija 54 je fenomen njujorškog kluba koji je bio središte ekscesa i hedonizma 1970-ih, magnet za glamurozne zvijezde, usputni seks, brda kokaina i utočište za društvene otpadnike i queer ekipu. Tu su se danonoćno okupljale zvijezde poput Andyja Warhola, Micka Jaggera i Lize Minnelli sve dok jednoga dana Studio 54 nije zauvijek zatvoren. Redatelj Matt Tyrnauer prati uspon i pad osnivača kluba, dvojice najboljih prijatelja iz Brooklyna, Iana Schragera i Stevea Rubella.

Potpuno drugačije kolektivno iskustvo glazbe daje film Pilas španjolske redateljice Lorene Cervere o malom kolumbijskom ženskom orkestru, a u maniri film noira i na tragu detektivske fikcije francuski redatelj Georges Gachot u dokumentarcu Gdje si, João Gilberto? (Where are you, João Gilberto?) vodi gledatelja kroz vruće ulice Rija i zavodljivi brazilski ritam u potrazi za glazbenom legendom Joãom Gilbertom. Sve kako bi proniknuo u povijest i dušu bossa nove. Film je, između ostalih, prikazan na festivalu Visions du Réel.

Mantra, zvuk u tišini (Mantra - Sounds into Silence) redateljice Georgije Wyss istražuje nove glazbene žanrove i mantru kao element spiritualnih praksi i meditacije, ali i kao društveni fenomen koji zbližava ljude. U filmu slušamo one kojima je donijela mir i promijenila život. Deva Premal & Miten, Krishna Das, Snatam Kaur samo su neki od ljudi koji u životu prakticiraju mantru. Ovo nije film o religiji, nego o duhovnosti i čovjekovu povezivanju sa sobom i drugima.

Također, nekoliko dokumentaraca o glazbi bit će prikazano i u drugim festivalskim programima. Tako će se u programu Poznati o poznatima moći pogledati Kralj (The King) - glazbeno putovanje kroz Ameriku dvostrukog dobitnika velike nagrade žirija na Sundanceu, Eugenea Jareckog, i priča o usponima i padovima Elvisa Presleyja. Biografski dox donosi dokumentarac o Kate Nash, podcijenjena djevojka (Kate Nash: Underestimate the Girl) o britanskoj kantautorici i pop zvijezdi Kate Nash koja se odlučila oduprijeti konfekciji već viđenog i ostati nezavisna. Umjetnik i perverznjak (The Artist & The Pervert) naslov je koji gledamo u Kontroverznom doxu. Film prati Georga F. Haasa, poznatog skladatelja simfonijske glazbe, i njegovu suprugu, edukatoricu iz područja perverzija, i daje uvid u njihov život u kojem balansiraju između perverzije, umjetnosti, ljubavi i radikalnih odabira.