U srijedu počinje KinoKino

Samo dva dana nas dijele do početka 4. KinoKina, festivala skrojenog po dječjoj mjeri na kojem se svake godine krajem veljače zajednički odlazak u kino pretvara u posebno i drugačije iskustvo za djecu, ali i odrasle.

Festival počinje u srijedu, 20. veljače svečanom premijerom domaćeg znanstveno-fantastičnog filma Moj dida je pao s Marsa u kinu Europa i traje sve do nedjelje, 24. veljače. Sve posjetitelje očekuje program ispunjen brojnim filmskim projekcijama i raznim događanjima zbog kojih će omiljeno zagrebačko kino na pet dana postati mjesto druženja i zabave, ali i učenja za svoju najmlađu kinopubliku kroz susrete s filmskim profesionalcima i gostima festivala.

Konkurencija ovogodišnjeg glavnog natjecateljskog programa snažnija je nego ikada. Od osam recentnih filmova za djecu iz cijeloga svijeta, u programu su i Moje neobično ljeto s Tess, dobitnik posebnog priznanja žirija u programu Generacija Kplus na upravo završenom Berlinaleu, Supa Modo, nedavno proglašen najboljim europskim filmom za djecu, i Zlogonje, najuspješnije regionalno ostvarenje za djecu u posljednjih nekoliko godina, dobitnik brojnih festivalskih nagrada, između ostalih i one za najbolji film prestižnog festivala TIFF Kids u Torontu. Redatelj Steven Wouterlood stiže u Zagreb na hrvatsku premijeru Tess ravno iz Berlina, a i brojna ekipa predvođena redateljem Raškom Miljkovićem uveselit će zagrebačku premijeru Zlogonja.

U programu Klasici s gostima Petar i Vesna Krelja izabrali su kultno ostvarenje Kreše Golika Imam dvije mame i dva tate, neozbiljnu dramu o ozbiljnim stvarima koja će nam pružiti rijetku priliku da na velikom platnu pogledamo legendarne glumačke izvedbe Mije Oremović i Relje Bašića. Klasik u izboru Matije Dedića njegov je najdraži film iz djetinjstva, Tajna starog tavana redatelja Vladimira Tadeja. Glazbu za film skladao je Matijin otac, jednako slavni kantautor za djecu i odrasle, Arsen Dedić.

Od popratnih programa izdvaja se iznimna selekcija kratkometražnih filmova Svaki dan otkrivam kao i među roditeljima posebno omiljen program Moj prvi odlazak u kino (MPOK) - blok kratkih filmova za mališane predškolske dobi koji se prvi put susreću s pokretnim slikama na velikom platnu. Ove godine u prenošenju užitka gledanja filmova pomoći će im glumci Filip Riđički i Sara Stanić, koji će tijekom projekcije uživo čitati dijaloge.

Popratni program bogatiji je za još jedno novo izdanje pod nazivom Produženi boravak u kojem će biti prikazan nagrađivani kratkometražni igrani film Trešnje Dubravke Turić. Produženi boravak zamišljen je kao dodatak radionici Od kina do učionice: metodika nastave kratkometražnog filma koja je namijenjena nastavnicima i svim zainteresiranima za filmsku edukaciju, no projekcija je otvorena za širu publiku. Trešnje su, kao iznimno ostvarenje i primjer uspješne suradnje književnosti i filma, odličan uvod u mogućnosti promicanja tolerancije. Nakon projekcije uslijedit će razgovor između redateljice Dubravke Turić i spisateljice i članice ovogodišnjeg profesionalnog žirija KinoKina Olje Savičević Ivančević, prema čijoj je kratkoj priči i snimljen film. Prijave za radionicu Od kina do učionice još uvijek su u tijeku!

Dio programa KinoKina po prvi put će gostovati u drugim gradovima Hrvatske, za početak u kinima u Rijeci (Art-kino Croatia) i Dubrovniku (Kino Sloboda).

Raspored projekcija 4. KinoKino Festival i prodaja ulaznica dostupni su online na kinokino.hr gdje možete pratiti i sve novosti vezane uz program i popratna događanja.