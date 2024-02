Završio je Queer New York Festival

Protekla dva tjedna je NYU Skirball, veliko kazalište u srcu Manhattanu, bilo mjesto queer umjetnosti i domaćin Queer New York International Arts Festivala. Kustos i producent festivala Zvonimir Dobrović (osnivač i umjetnički direktor festivala Queer Zagreb i Perforacije u Hrvatskoj) otvorio je priliku za prezentaciju hrvatskih umjetnika i umjetnica, pored umjetnika iz Kanade, Argentine, Brazila i Njemačke. Tridesetak umjetnika je gostovalo u New Yorku s osam izvedbi, izložbom, razgovorima s publikom i predavanjima za NYU (New York University) studente. Njihovi radovi istražuju niz suvremenih tema povezanih s queer identitetom i marginalizacijom, otvarajući probleme seksualnog rada, migracija, prava autohtonih naroda, političkih progona i novog konzervativizma.

Publika je protekla dva tjedna pohodila NYU Skirball i svojim srčanim reakcijama sudjelovala u stvaranju novih perspektiva o tome što queer jest i što sve može biti u umjetničkom i aktivističkom smislu. Tijekom festivala publika je imala priliku vidjeti feminističkog online i web projekta Arijane Lekić-Fridrih "Od 5 do 95", predstavu Kill B. u kojoj Mija Zalukar i Bruno Isaković preispituju uloge izvođača i redatelja, do dirljivih izvedbi predstave "An Evening with Raimund" i "La Bête" brazilskog umjetnika Wagnera Schwartza. Queer New York International Arts Festival ponudio je u New Yorku prostor za promišljanje queera na novi i drugačiji način, što je otvorilo i nove mogućnosti suradnji za buduća izdanja ovog festivala u NYU Skirball. Odjek predstava u njujorškoj publici savršeno oslikava posjećenost kazališta iz večeri u večer, kao i recenzija predstave "Kill B.", objavljena u prestižnom New York Times-u (objavljena online te u printanom izdanju).

Program je kurirao kustos i producent Zvonimir Dobrović, predsjednik udruge Domino, umjetnički direktor Queer Zagreba i festivala Perforacije, gdje se ovakva vrsta propitivanja queera unutar umjetnosti odvija već više od dva desetljeća što Zagreb čini jednim od gradova koji, što se tiče queer umjetnosti, odlično rezonira s onim što se događa u širem međunarodnom polju umjetnosti.