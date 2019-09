Završio 17. Liburnija Film Festival

Veronika Janatkova, Diana Tabakov, Varja Močnik, Hrvoslava Brkušić i Nadija Mustapić, međunarodni žiri 17. Liburnia Film Festivala, večeras je na Ljetnoj pozornici u Opatiji obznanio da je najbolji film festivala češko-hrvatska koprodukcija 'U slučaju rata' redatelja Jana Geberta, nastao u koprodukciji češke produkcijske kuće PINK, HBO Europe i hrvatskog Hulahopa.

Nagrada je filmu dodijeljena ''jer je fokusiran na najvažniju društveno-političku pojavu današnjice koju tretira na otrežnjujući i alarmantan način, dok je društvo u nevjerici ili šuti.''

Posebno priznanje žirija 17. Liburnia Film Festivala pripalo je filmu 'Mačka je uvijek ženska' Martine Meštrović i Tanje Vujasinović (Kreativni sindikat) ''za inspirativne izjave protagonistice pretočene u zaigrani filmski jezik''.

Nagradu publike osvojio je film 'Tusta' Andreja Korovljeva koji je ocijenjen visokom prosječnom ocjenom - 4.79. Film je nastao u proizvodnji produkcijske kuće Factum u koprodukciji s Wake Up Films (Srbija), Award Film & Video (Makedonija) i Zagreb filmom.

Nagradom za najbolji regionalni film nagrađen je 'PLUF!' Elvisa Lenića (Pulska filmska tvornica) ''za svoju plufističku poeziju koju film evocira kroz humor i jednostavnost''.

Nagradu za najbolju režiju osvojio je Goran Dević za film 'Na vodi' i to ''za dramaturški preciznu izgradnju međusobnih odnosa svih muških likova koji se nose s teretom iz devedesetih u usporedbi s jedinim ženskim likom koji utjelovljuje odsutnost svakodnevice koju su izbrisale ratne strahote. Za režiju koja uspijeva dotaknuti temu krivnje, a ne samo viktimizacije''.

Jasenko Rasol proglašen je najboljim direktorom fotografije za svoj rad na filmu 'Susjedi' Tomislava Žaje ''za intiman taktilan pristup prikazu likova i prostora u kojem žive, osobito prikaza njihovog unutarnjeg svijeta''.

Nagradu za najbolju montažu kući je odnijela Jana Vlčková, montažerka filma 'U slučaju rata' ''zbog ritmičke preciznosti i tajminga u kojemu razotkriva protagoniste, od običnih tinejdžera do opasnih vođa''.

Nagrada za najbolji dizajn zvuka pripala je Martinu Semenčiću za rad na filmu'Na vodi' Gorana Devića ''za slojevitu i intimnu zvučnu karakterizaciju riječnog krajolika koji zaogrće sve likove koji se u njega slijevaju''.

Osim statua kastavskog umjetnika Saše Jantoleka koje dobivaju svi laureati, dobitnici nagrada za najbolji film i nagradu publike dobivaju novčanu nagradu od 7000 kn i izradu DCP-a koju osigurava Restart, a autor najboljeg regionalnog filma 50% popusta na radionicu za razvoj svog sljedećeg projekta BDC Discoveries koju osigurava Balkan Documentary Center. Najbolji redatelj ima mogućnost svoj sjedeći project razvijati na radionici Ex Oriente Film koju osigurava Institut dokumentarnog filma - IDF iz Praga.

17. Liburnia Film Festival od 26. do 30. kolovoza na malu Ljetnu pozornicu Opatija donio je 19 recentnih hrvatskih dokumentaraca u konkurenciji, te pet filmova izvan konkurencije od kojih tri u produkciji Restarta, suorganizatora festivala. U off programu prikazano je još sedam filmova među kojima i tri na ovogodišnju temu brodogradnje. Ukupno 11 filmova na LFF-u imalo je premijerna prikazivanja (8 svjetskih, dvije festivalske i jedna hrvatska premijera). Održane su filmske radionice 'Prvi put snimam' u izvedbi riječkog Filmaktiva i 'Filmska početnica' koju je vodila ekipa Restarta, case study filma 'Na vodi', razgovori s autorima te koncerti grupa White on White kojim je festival otvoren i pazinske etno skupine Veja kojim smo se oprostili do iduće godine.

17. izdanje Liburnia Film Festivala organizirala je Udruga LFF, suorganizatori su Restart i Delta, partner Festival Opatija, a poduprli su ga HAVC, Grad Opatija, Društvo hrvatskih filmskih redatelja, Primorsko-goranska županija, INA, TZ Opatije, Kaltenberg Adria, 3t cable, OHM grupa, Studio Pixel, Tiskare Zelina, Lungomare i niz drugih podupiratelja i prijatelja.