Uskoro filmovi pod zvijezdama u najljepšem zagrebačkom parku

Idući tjedan, točnije u petak 6. rujna počinje najiščekivaniji post-ljetni festival u Zagrebu - Food Film Festival Zagreb sponsored by Coca-Cola. Ovaj sada već tradicionalni i omiljeni zagrebački festival spaja dvije umjetnosti i stvari koje svi jako volimo - hranu i film.

Njegova posebnost je što u sam centar grada, u najljepši zagrebački park Zrinjevac donosi filmske projekcije pod zvijezdama. Svaku večer tijekom deset dana, od idućeg petka pa sve do 15. rujna, svaku ćemo večer na dekicama moći uživati u nekim od kultnih foodie filmova ili filmova s kultnim foodie scenama.

Sve započinje filmom koji je ove godine dobio Oscara za najbolji film, kao i za originalni scenarij i najbolju sporednu mušku ulogu- Green book, a nastavlja se filmovima Little Italy koji je krajem prošle godine igrao u kinima, Marie Antoinette Sofie Coppole s Kirsten Dunst u glavnoj ulozi, kultnim Pulp Fictionom Quentina Tarantina, Burntom s odličnom glumačkom postavom na čelu s Bradleyom Cooperom, filmom Chef koji je jedan od najomiljenijih foodie filmova u kojem glavnu ulogu ima kralj svih sendviča - cubano, zatim također kultnim i Oscarom nagrađenim animiranim filmom Ratatouille, filmom Eat, pray, love po istoimenoj knjizi s predivnom Julijom Roberts u glavnoj ulozi te filmovima Spanglish i Love's kitchen. Dekice, jastučiće, tepihe te ležaljke posjetitelji mogu posuditi na licu mjesta, na info kućici Coca-Cole na šetnici uz livadu.

Radno vrijeme festivala je od 11h do 23 sata te petkom i subotom do ponoć, dok su besplatne projekcije svaku večer u 20:30h te petkom i subotom od 21 sat.

Drugi dio ovog festivala čini odlična street food ponuda nekih od najkreativnijih domaćih ugostitelja, tako će svi posjetitelji moći uživati u tacosima, tortillama, raznim burgerima i sendvičima, rebarcima, krilcima i ostalim street food te internacionalnim etničkim specijalitetima El Toro street fooda, Rougemarina, Brewbitesa, AperEATiva, Mr.Mooa, American bara Dollar, Panija, Arepe de Ricardo, Apululua, Kaschete by My Waya, Kluba ljubitelja janjetine, Halper'sa, Cellara, Byblosa, House of booza, Tako Yakija, Fantasy fooda, Smyrne, B125 by Beer bara, Funky fooda, slatkom slatičarnica Amelie i Vincek, palačinkama Milky, te Fritule houseu i koktelima i piću Rakijarnica i Mangosta cocktail bara te Kofera. Ugostiteljsku ponudu obogatiti će i vesela kućica Maje Šuput - Majushka koja će prodavati njen sladoled. Svi ugostitelji u svojim ponudama imati će i menije upotpunjene ledenom Coca-Colom.

Osim filmova i odličnog street fooda, tijekom deset dana na Zrinjevcu nas očekuje bogati i raznoliki dodatni program i mnoštvo aktivnosti. Tako se veselimo Staropramen piknik zoni gdje će se tijekom cijelog dana moći uživati u hladnom Staropramenu i pikniku. Zatim Romerquelle zoni za opuštanje koja će biti oplemenjena kutkom Čitaj knjigu naše poznate blogerice i najveće promotorice čitanja, Alis Pečarić Marić.

Svi posjetitelji moći će uživati u čitanju knjiga, a moći će i mijenjati knjige. Djecu očekuje dječji kutak, a za njih, ali i mlade i one malo starije biti će postavljen i kutak Muzeja iluzija s pop-up eksponatima te didaktičkim igračkama.

Svi ljubitelji Instagrama pronaći će nešto i za sebe jer će po Zrinjevcu biti postavljeno i nekoliko neodoljivih foto kutaka. Sve u svemu, radujemo se ovom predivnom, preukusnom i prezabavnom festivalu u samom centru grada.

Vidimo se na Zrinjevcu od petka 6. rujna od 11 sati dok će prvi dan festivala svojim nastupom u 20h zaokružiti i tako ga službeno otvoriti violončelistica Ana Rucner.