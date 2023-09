Završila konferencija CWW 2023 o vjetroelektranama

Pronalazak rješenja održivog razvoja vjetroelektrana glavni je cilj međunarodne konferencije „7th Conference on Wind energy and Wildlife impacts - CWW 2023" koja se prošli tjedan održavala u Šibeniku. U organizaciji hrvatskih tvrtki OIKON i Supernatural, pod pokroviteljstvom Europskog parlamenta i Ministarstva znanosti i obrazovanja, ova vrlo aktualna i važna konferencija okupila je više od 600 sudionika iz cijeloga svijeta koji su u pet dana trajanja konferencije radili na pronalasku rješenja održivog razvoja vjetroelektrana koji uključuje zaštitu prirode i okoliša.

Konferencija CWW svjetski je poznata konferencija u području energetike obnovljivih izvora na kojoj se razmjenjuju znanja i iskustva o tome kako umanjiti utjecaj koji razvoj vjetroelektrana ima na okoliš i prirodu, poput ptica, šišmiša i velikih zvijeri, ali i cijelih ekosustava. Informacije i spoznaje prezentirane na konferenciji pomoći će u daljnjem odgovornom razvoju energetike obnovljivih izvora kako u Hrvatskoj tako i u regiji, ali i ostatku svijeta, što je izuzetno nužno s obzirom na vrlo ambiciozne ciljeve povećanja udjela obnovljivih izvora energije i izgradnju sve većeg broja vjetroelektrana.

Istaknuta predavanja na konferenciji održali su renomirani znanstvenici dr. sc. Johann Köppel (Technical University Berlin/Uppsala University), dr. sc. Roel May (Norwegian Institute for Nature Research), dr. sc. Christian C. Voigt (Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Njemačka) i dr. sc. Taber Allison (Renewable Energy Wildlife Institute, SAD). Dvije panel rasprave, šest radionica, 108 usmenih i 90 posterskih izlaganja pokrili su teme vezane uz sve sastavnice okoliša - od cijelih ekosustava, općenito bioraznolikosti, specifičnih utjecaja na ptice, šišmiše i velike zvijeri, morske vrste i staništa, ali i ljude.

Konferencija je rezultirala važnim zaključcima usmjerenima na unapređenje održivog razvoja vjetroelektrana koji uključuje zaštitu prirode i okoliša. Raspravljalo se o regulatornim pitanjima, najnovijim tehnološkim rješenjima, kao i budućnosti korištenja energije vjetra. Konferencija je pokazala kako je umjetna inteligencija sve učestalija i u ovom sektoru te znanstvenicima pomaže u identifikaciji vrsta, ali i u lakšoj i procjeni utjecaja izgradnje vjetroelektrana na okoliš i prirodu. Za znanstveni program konferencije zaslužan je međunarodni znanstveni odbor od 16 članova na čelu s Davidom Tidharom, stručnjakom za bioraznolikost iz SAD-a s bogatim iskustvom rada u tom području.

„Ovo sedmo izdanje konferencije održano u Hrvatskoj, okupilo je najveći broj sudionika do sada i po njihovoj je ocjeni bila najbolja do sada, na što smo iznimno ponosni," rekao je Dalibor Hatić, predsjednik organizacijskog odbora konferencije i direktor Instituta Oikon. „Činjenica da se ova globalna konferencija održava u Hrvatskoj potvrda je ne samo kvalitete našeg rada na zaštiti prirode i promociji obnovljivih izvora energije, koji su sami po sebi ekološki projekti, već i općenito razine na kojoj se zaštita prirode provodi u Hrvatskoj, što stručnjaci i znanstvenici iz cijeloga svijeta koji se bave ovim temama očigledno nisu propustili," dodao je Hatić.

„Kada govorimo o održivom razvoju vjetroelektrana koji uključuje zaštitu prirode i okoliša, konferencija CWW 2023 i njezin uspjeh snažan je poticaj nastavku dobrog rada u tom području. Snažan je poticaj i Republici Hrvatskoj da uspješno provede energetsku tranziciju i izvršenje obveza koje ima po pitanju klimatskih promjena uz očuvanje zdravog okoliša i bioraznolikosti," objasnila je Mirna Mazija, suorganizatorica konferencije i direktorica tvrtke Supernatural.

U sklopu konferencije, sudionici su posjetili vjetroelektrane Danilo i Jelinak, Sokolarski centar Dubrava, Nacionalni park Krka i Šibenski arhipelag te grad Šibenik. Konferenciju su napustili uz brojne pohvale i iskreno divljenje ljepoti krajobraza i ugođaja koji su doživjeli tijekom konferencije.